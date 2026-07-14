Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Είναι το δικό μου reborn με την κόρη μας στην αγκαλιά μου» – Το μήνυμα για τα γενέθλιά της

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (14/7) ημέρα για την Γιώτα Τσιμπρικίδου, καθώς είναι τα πρώτα της γενέθλια μετά τον ερχομό της κόρης της. Υπενθυμίζεται ότι η έμπειρη δημοσιογράφος, έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον περασμένο Μάιο.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου, με αφορμή τα γενέθλιά της, πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στο Instagram, μέσα από την οποία μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της.

Στο post της, η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, δημοσίευσε και νέες φωτογραφίες, στις οποίες την βλέπουμε με την δύο μηνών κόρη της.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου, έχει γράψει στην ανάρτησή της: «14 Ιουλίου – τα γενέθλια μου! Και φέτος είναι τα πρώτα μου, είναι το δικό μου reborn με την κόρη μας στην αγκαλιά μου. Ευγνώμων για κάθε μάθημα της ζωής μέσα στον χρόνο που αφήνω πίσω μου και δυνατή για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά σήμερα… Σας ευχαριστώ για κάθε μία ευχή ξεχωριστά!!!».

«Έχει τόση χαρά όλο αυτό, και τόση δυσκολία ταυτόχρονα»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, είχε αναφέρει πως: «Η κόρη μου είναι δύο μηνών. Έχει τόση χαρά όλο αυτό, τόση ευλογία, τόσο θαύμα, και τόση δυσκολία ταυτόχρονα. Οι μαμάδες κυρίως, και οι μπαμπάδες, είναι 24 ώρες το 24ωρο στην αρχή με ένα πλάσμα απαιτητικό».

«Πιο πολύ με δυσκολεύει το ότι ακόμη δεν ξέρεις ακριβώς γιατί κλαίει. Δεν έχεις καταλάβει και τις διαφορές ακριβώς του κλάματος. Τώρα ας πούμε περνάμε τους κολικούς. Οπότε χαιρετίσματα σε όλους τους γονείς που έχουν μωρά με κολικούς. Και σε όλη την γειτονιά που ακούει τα μωρά με τους κολικούς. Νομίζω ότι κάτι μαγικό γίνεται και μετά τα βρίσκεις. Σήμερα μου χάρισε τέσσερις ώρες συνεχόμενου ύπνου, και ήρθα φρέσκια. Είναι δύσκολα όταν δεν έχουμε βοήθεια. Δηλαδή η γιαγιά και ο παππούς, είναι πολύ ωραίο όταν υπάρχουν», είχε εξηγήσει στη συνέχεια.