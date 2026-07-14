Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι έλαμψαν στο σόου του οίκου Dolce & Gabbana

Η Τζένιφερ Λόπεζ και η Μόνικα Μπελούτσι έλαμψαν στην επίδειξη μόδας Dolce & Gabbana Alta Moda, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο κηπευτικό πάρκο Radicepura, έξω από την Ταορμίνα.

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Λόπεζ Μπελούτσι
Φωτογραφία: Instagram/Jennifer Lopez
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απαστράπτουσα ήταν η Τζένιφερ Λόπεζ στο σόου του Οίκου Dolce & Gabbana, όπου δίπλα της κάθισε η γοητευτική Μόνικα Μπελούτσι.
  • Η επίδειξη των Dolce & Gabbana Alta Moda πραγματοποιήθηκε στο κηπευτικό πάρκο Radicepura, έξω από την Ταορμίνα.
  • Δείτε την ανάρτηση της Τζένιφερ Λόπεζ στο Instagram και φωτογραφίες από το λαμπερό γεγονός.

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Απαστράπτουσα ήταν η Τζένιφερ Λόπεζ στο σόου του Οίκου Dolce & Gabbana. Η εντυπωσιακή ηθοποιός και τραγουδίστρια παρακολούθησε τα μοντέλα στην πασαρέλα, ενώ δίπλα της κάθισε η γοητευτική Μόνικα Μπελούτσι.

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Η χθεσινή επίδειξη των Dolce & Gabbana Alta Moda πραγματοποιήθηκε στο κηπευτικό πάρκο Radicepura στους λόφους έξω από την Ταορμίνα. Το σόου παρουσιάστηκε ως μια θεατρική εμπειρία εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία, τη φύση και την ιστορία της Σικελίας.

Η Τζένιφερ Λόπεζ τράβηξε τα περισσότερα φλας, φορώντας ένα εφαρμοστό στράπλες φόρεμα με χρυσή βάση, διακοσμημένο με πολύχρωμους κρυστάλλους και πολύτιμους λίθους, το οποίο συνδύασε με μακριά χρυσή κάπα και τσάντα «My Sicily» του οίκου. Διεθνή lifestyle μέσα χαρακτήρισαν την εμφάνισή της από τις πιο εντυπωσιακές της χρονιάς.

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Η Μόνικα Μπελούτσι ήταν επίσης ανάμεσα στους επίσημους καλεσμένους. Η παρουσία της είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μούσες του Dolce & Gabbana εδώ και δεκαετίες, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε ιστορικές διαφημιστικές καμπάνιες και επιδείξεις του οίκου.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το ντεμπούτο της Λεονί Κασέλ, της 16χρονης κόρης της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ, η οποία άνοιξε την επίδειξη, αποτελώντας μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς. Η Vogue σημειώνει ότι η επιλογή της συνδέθηκε με τη διαχρονική σχέση της οικογένειας με τον ιταλικό οίκο.

Η ανάρτηση της Τζένιφερ Λόπεζ

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)

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