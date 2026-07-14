Φωτιά στο Αλιβέρι: Ήχησε το 112 – Εκκενώνεται η περιοχή Προφήτης Ηλίας

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Εκκενώνεται η περιοχή Προφήτης Ηλίας, λόγω της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) στο Αλιβέρι, στην Εύβοια.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Αλιβερίου απομακρυνθείτε προς Αλιβέρι Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που εστάλη σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Η φωτιά, που καίει αγροτοδασική έκταση, ξέσπασε περίπου στις 12:00, στην περιοχή Λάτα της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στο Αλιβέρι.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν και αποτελούνται από 68 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο εντόπισε την πυρκαγιά, συνεχίζει να παρέχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Το πρώτο μήνυμα από το 112

Νωρίτερα, στις 12:17 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών, ανέφερε η ειδοποίηση.

Δείτε εικόνες από το evima.gr και το eviaonline.gr: