Ηράκλειο: Φωτιά στην Κνωσό, δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

Άμεσα, από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίηθηκαν επίγειες δυνάμεις και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα σε σχετικά κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

Για προληπτικούς λόγους, απομακρύνθηκαν οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου προς ασφαλές σημείο.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Λίγο μετά τις 16:00 έγινε γνωστό ότι η φωτιά οριοθετήθηκε.