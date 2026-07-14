Marfin: Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στα δικαστήρια οι 2 συλληφθέντες για τον εμπρησμό

Συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin, τον Μάιο του 2010.

Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν την Παρασκευή στην Αθήνα είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αυτό είναι το μόνο αδίκημα στη δικογραφία που παραμένει ενεργό, καθώς τα υπόλοιπα έχουν παραγραφεί λόγω παρέλευσης 16 ετών.

Η παρουσία της αστυνομίας είναι εμφανής τόσο εντός όσο και εκτός των δικαστηρίων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλέγγυων.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την εμπλοκή τους στον εμπρησμό του υποκαταστήματος της τράπεζας και αναμένεται να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους στην ανακρίτρια. Οι συνήγοροί τους λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τους ενοχοποιούν και η δικογραφία δεν είναι δεμένη.

Ενώπιον των βρετανικών αρχών η 46χρονη

Στο μεταξύ, ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης οδηγείται σήμερα και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ με βάση το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της.

Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο του Westminster Magistrates στο Λονδίνο, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του διεθνούς εντάλματος και να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές Αρχές. Η ίδια πάντως, που δηλώνει αθώα, έχει εκφράσει – τόσο στους αστυνομικούς της Δίωξης Ανθρωποκτονιών, όσο και στη συνήγορό της – την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να δώσει όλες τις απαντήσεις.

Τα τελευταία χρόνια η 46χρονη, μητέρα δυο παιδιών, διέμενε μόνιμα στο Μπράιτον της Βρετανίας. Αφού ενημερώθηκε από τις ελληνικές Αρχές για την Ερυθρά Αγγελία σε βάρος της, αγόρασε εισιτήριο ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να βρεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/07) και μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Interpol, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, όπου εργάζεται.

Οι αστυνομικοί του αεροδρομίου της πέρασαν χειροπέδες την ώρα που βρισκόταν στον έλεγχο διαβατηρίων για να ταξιδέψει με προγραμματισμένη, για τις 05:20 το πρωί, πτήση προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κατά την ταυτοποίηση των στοιχείων της διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος της το διεθνές ένταλμα κι έτσι συνελήφθη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, που επικαλείται η ΕΡΤ, η 46χρονη κρατείται στην αρμόδια υπηρεσία για τις εκδόσεις διωκόμενων ατόμων στο Λονδίνο. Οι ελληνικές δικαστικές Αρχές θα αιτηθούν στις αντίστοιχες βρετανικές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας, εφόσον, λένε οι πηγές, η 46χρονη συναινέσει να εκδοθεί. Η διαδικασία αναμένεται να είναι σύντομη. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να χρειαστούν ακόμη και δύο μήνες για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Όταν βγει η σχετική απόφαση, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να την συνοδεύσει στο ταξίδι της στην Αθήνα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην Γ’ τακτική ανακρίτρια, προκειμένου να απολογηθεί.

Η επίθεση της 5ης Μαΐου είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της Marfin, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυο τεσσάρων μηνών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη, 36 ετών που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον 3ο όροφο του κτιρίου και πέθαναν από ασφυξία.

Στο «κάδρο» άλλα δύο πρόσωπα

Εκτός από τους τρεις συλληφθέντες, στο «κάδρο» των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες, που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρησμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Στόχος είναι η ταυτοποίησή τους ώστε να ολοκληρωθεί το παζλ των πέντε βασικών υπόπτων που φέρονται να πραγματοποίησαν την επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας, στη Σταδίου.

Ο ένας, σύμφωνα με τις μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, ο κουκουλοφόρος δηλαδή που πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας.

Έρευνα έγινε και σπίτι άλλο ενός ατόμου, του πέμπτου της ομάδας των αντιεξουσιαστών, στο πλαίσιο των ερευνών του Ανθρωποκτονιών για το το πρόσωπο που περιέλουσε με εύφλεκτο υλικό το εσωτερικό της τράπεζας, με αποτέλεσμα το νεοκλασικό κτίριο να τυλιχτεί στις φλόγες.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους σε Πειραιά και Καισαριανή, παρουσία και των ίδιων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τον εντοπισμό στοιχείων που θα τεκμηριώσουν τη συμμετοχή τους στον φονικό εμπρησμό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια, δύο ολόκληρα χρόνια και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί, έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα», δήλωσε για τις εξελίξεις στην υπόθεση Marfin, ο υπουργός προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Οι φωτογραφίες που «πρόδωσαν» τους 3 συλληφθέντες

Στο μεταξύ, το φως της δημοσιότητας είδε σημαντικό οπτικό υλικό και συγκεκριμένα φωτογραφίες, που φαίνεται πως οδήγησαν τις διωκτικές Αρχές στην ταυτοποίηση των συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin. Οι εικόνες έχουν τραβηχτεί την μοιραία ημέρα, που έχασαν τη ζωή τους οι τρεις υπάλληλοι της τράπεζας.

Σύμφωνα με το Mega, οι φωτογραφίες απεικονίζουν τους φερόμενους ως δράστες της επίθεσης.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες συλλέχθηκαν κατά την πολύμηνη έρευνα της ΕΛΑΣ και δείχνουν ομάδα ατόμων με μαύρα ρούχα, καπέλα και μάσκες να πραγματοποιούν διαδοχικές επιθέσεις και πριν και μετά το περιστατικό της Marfin.

Ως ιδιαίτερα σημαντικό υλικό θεωρείται αυτό που απεικονίζει τους δράστες να έχουν αποσπαστεί από το πλήθος, κάνοντας την αναγνώρισή τους ευκολότερη.

Στα πλάνα φαίνονται τα μαύρα ρούχα που φορούσαν όταν πέταξαν μολότοφ μέσα στην τράπεζα αλλά και τα σχέδια που έφερε η τσάντα, τουλάχιστον ενός εξ’ αυτών.

Οι εικόνες αυτές εξετάστηκαν σε αντιπαραβολή με τις φωτογραφίες που βρέθηκαν σε υπολογιστή αντιεξουσιαστή που συνελήφθη το 2020, για οπλοστάσιο στο Κουκάκι.

Αυτές οι φωτογραφίες απεικονίζουν άτομα με τα ίδια διακριτικά αντικείμενα και χαρακτηριστικά (όπως αστεράκια σε σακίδια) με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση της Marfin, ενισχύοντας τα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται πως είχαν σχεδιάσει τις επιθέσεις τους πριν και μετά τον εμπρησμό στην τράπεζα. Σύμφωνα πάντα με το Mega, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, σχετίζονται με μία ευρύτερη ομάδα αντιεξουσιαστών, που έχουν απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, μερικοί από τους δράστες ανήκουν σε ευρύτερη ομάδα που έχει σχετιστεί με ενέργειες μετά την εξάρθρωση της “17Ν”, όπως στην απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Μυλωνά αλλά και σε επιθέσεις σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Η κρίσιμη μαρτυρία

Με οργανωμένο σχέδιο φαίνεται πως τα πέντε μέλη της ομάδας των αντιεξουσιαστών εισχώρησαν ανάμεσα στο οργανωμένο πλήθος που πραγματοποιούσε πορεία προς τη Βουλή, εκείνο το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010.

Στελέχη της κρατικής ασφάλειας είχαν λάβει μία κρίσιμη μαρτυρία: Στις 5 Μαΐου 2010, στην οδό Σταδίου, μια γυναίκα κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες μολότοφ, τις οποίες εκτόξευσαν οι συνεργοί της. Οι αστυνομικοί έχουν βάσιμες υποψίες, πως αυτή η γυναίκα είναι η 46χρονη συλληφθείσα.

«Έχουμε συλλέξει αρκετό υλικό, έχει συλλέξει η αρμόδια υπηρεσία αρκετό υλικό», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews και πρόσθεσε ότι «προστέθηκε νέο υλικό από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και το τμήμα ψηφιακών πειστηρίων έχει συντάξει έκθεση».

Αυτόπτες μάρτυρες και βιντεοληπτικό υλικό της εποχής, έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών. Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων φαίνεται πως δεν είχε επιχειρησιακό ρόλο, αλλά έδινε οδηγίες στους υπόλοιπους.

«Ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας» – Τι είπαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων

Για «ισχνά στοιχεία» της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για την φονική πυρπόληση της Marfin, έκαναν λόγο οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, λίγες ώρες πριν οι εντολείς τους βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας για τις απολογίες τους.

Οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης τόνισαν ότι μοναδικά στοιχεία της υπόθεσης, είναι το ανώνυμο email (το οποίο εστάλη στις αρχές τον περασμένο Απρίλιο όπως είπαν) που κινητοποίησε τις Αρχές και «μία έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση».

Όπως είπε ο κ. Καμπαγιάννης, στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο πρωτόκολλο με βάση αμερικανικά πρότυπα, το οποίο δεν καταλήγει καν σε ικανοποιητική διαβάθμιση «ισχυρής ταυτοποίησης προσώπων» αλλά βρίσκεται πολύ κάτω, στην μέση της κλίμακας, που αφορά μία μέτρια, μη ασφαλή ταυτοποίηση. «Έτσι γίνονται παιχνίδια με κινητά αντικείμενα» συμπλήρωσε.

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι πρέπει να εντοπιστεί και να κληθεί να καταθέσει στην ανάκριση ο αποστολέας του email.

Οι συνήγοροι σημείωσαν ότι πολλά από αυτά που λέγονται και γράφονται «είναι ψέματα», ενώ ανέφεραν ότι αποφάσισαν να δώσουν συνέντευξη καθώς ακούστηκαν δηλώσεις περί του ότι «η υπόθεση εξιχνιάστηκε», γεγονός που πέραν άλλων θεμάτων θίγει το τεκμήριο αθωότητας.

Η κα Παπαρρούσου, είπε ότι η σύλληψη της 46χρονης κατηγορουμένης έγινε ενώ είχε ήδη βγάλει εισιτήριο για να επιστρέψει από την Βρετανία στην Ελλάδα, όπως είχε ενημερώσει τις αρχές. Η συνήγορος είπε πως η σύλληψη της, έγινε ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο για την Αθήνα.

Στο πάνελ της συνέντευξης ήταν και ο Δημήτρης Κατσαρής, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση προσώπου, που μέσω ανώνυμης επιστολής είχε υποδειχθεί ως εμπλεκόμενος στον εμπρησμό της Marfin και αθωώθηκε ομόφωνα με αθωωτική εισαγγελική πρόταση.

«Η σημερινή υπόθεση είναι της ίδιας έμπνευσης» ανέφερε ο δικηγόρος, λέγοντας πως εγείρονται ερωτήματα για «την σοβαρότητα και αυτής της δικογραφίας».