Φρίκη στο Βερολίνο: 68χρονος κατηγορείται για τον βιασμό τουλάχιστον 14 γυναικών – Τις νάρκωνε και βιντεσκοπούσε τις πράξεις του

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Στη δικαιοσύνη παραπέμπεται ένας 68χρονος στο Βερολίνο, καθώς η γερμανική εισαγγελία τού απήγγειλε κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας νάρκωνε τα 14 θύματά του, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών και για καταγραφή των αποτρόπαιων πράξεών του σε βίντεο.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο ύποπτος βρίσκεται προφυλακισμένος από τις αρχές Μαρτίου.

Η μεθοδολογία

Στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ότι ο 68χρονος εντόπιζε τα υποψήφια θύματά του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών και τα αναισθητοποιούσε με μίγμα υπνωτικών χαπιών και αλκοόλ.

Οι γυναίκες δεν γνώριζαν τα εγκλήματα και τα πληροφορήθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του

Η αστυνομία εντόπισε τον δράστη μέσω βίντεο που μοιράστηκε ο ίδιος με γνωστό του, ο οποίος παρακολουθείτο ήδη για ανάλογη δράση.

Η εισαγγελία αναφέρει επίσης ότι θεωρεί πως υπάρχουν συνολικά 58 θύματα, αλλά είτε δεν έχουν όλα ταυτοποιηθεί είτε δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

Επιπλέον, στην περίπτωση μιας γυναίκας που φέρεται να βιάστηκε 36 φορές από τον 68χρονο άνδρα μεταξύ 2010 και 2014, η εισαγγελία δήλωσε ότι η διαδικασία έπρεπε να διακοπεί λόγω παραγραφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ