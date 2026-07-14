Φρίκη στο Βερολίνο: 68χρονος κατηγορείται για τον βιασμό τουλάχιστον 14 γυναικών – Τις νάρκωνε και βιντεσκοπούσε τις πράξεις του

Ένας 68χρονος άνδρας στο Βερολίνο παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, καθώς η γερμανική εισαγγελία τού απήγγειλε κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς. Ο άνδρας φέρεται να νάρκωνε τα θύματά του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών και να βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του, με τις αρχές να εκτιμούν πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να φτάνει τα 58.

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Διεθνή Νέα

βιασμός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 68χρονος παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη για τουλάχιστον 22 βιασμούς 14 γυναικών, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι τα θύματα ενδέχεται να φτάνουν συνολικά τα 58.
  • Ο δράστης προσέγγιζε τις γυναίκες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και τις αναισθητοποιούσε με μίγμα υπνωτικών και αλκοόλ, με αποτέλεσμα εκείνες να μην γνωρίζουν καν τις επιθέσεις.
  • Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του 68χρονου μέσω βίντεο που ο ίδιος είχε στείλει σε γνωστό του, ο οποίος βρισκόταν ήδη υπό παρακολούθηση για ανάλογη εγκληματική δράση.

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Στη δικαιοσύνη παραπέμπεται ένας 68χρονος στο Βερολίνο, καθώς η γερμανική εισαγγελία τού απήγγειλε κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας νάρκωνε τα 14 θύματά του, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών και για καταγραφή των αποτρόπαιων πράξεών του σε βίντεο.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο ύποπτος βρίσκεται προφυλακισμένος από τις αρχές Μαρτίου.

Η μεθοδολογία

Στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ότι ο 68χρονος εντόπιζε τα υποψήφια θύματά του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών και τα αναισθητοποιούσε με μίγμα υπνωτικών χαπιών και αλκοόλ.

Οι γυναίκες δεν γνώριζαν τα εγκλήματα και τα πληροφορήθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του

Η αστυνομία εντόπισε τον δράστη μέσω βίντεο που μοιράστηκε ο ίδιος με γνωστό του, ο οποίος παρακολουθείτο ήδη για ανάλογη δράση.

Η εισαγγελία αναφέρει επίσης ότι θεωρεί πως υπάρχουν συνολικά 58 θύματα, αλλά είτε δεν έχουν όλα ταυτοποιηθεί είτε δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

Επιπλέον, στην περίπτωση μιας γυναίκας που φέρεται να βιάστηκε 36 φορές από τον 68χρονο άνδρα μεταξύ 2010 και 2014, η εισαγγελία δήλωσε ότι η διαδικασία έπρεπε να διακοπεί λόγω παραγραφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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