Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Απάτη «καρουζέλ» με τον ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατ. στην Ελλάδα – Πώς δρούσε το κύκλωμα

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Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκε απάτη «καρουζέλ» ύψους 46,9 εκατ. ευρώ, ένα σχέδιο που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα διεξήγαγε έρευνες και κατασχέσεις την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για ύποπτη απάτη τύπου «καρουζέλ» ΦΠΑ, που αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε σχεδόν πριν από ένα χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνται για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Δείτε την ανάρτηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εδώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ 2021 και 2025, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων αφανών εμπόρων – εταιρειών που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων ΦΠΑ – για τη διανομή ηλεκτρονικών αγαθών εντός της Ελλάδας και άλλων χωρών της ΕΕ, αποφεύγοντας παράλληλα την καταβολή ΦΠΑ.

Με βάση την έρευνα, πιστεύεται ότι το σχέδιο προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν εσφαλμένα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ερευνητές κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Η έρευνα είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων αναζητήσεων για την παράκαμψη πολύπλοκων ψηφιακών εμποδίων.

Επιπλέον, εκδόθηκαν εντάλματα δέσμευσης για 88 ακίνητα, εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.