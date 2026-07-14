Φωτιά σε αγροτική έκταση στη Θήβα – Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο, στη Θήβα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο, στη Θήβα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.
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