Φωτιά σε αγροτική έκταση στη Θήβα – Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο της Θήβας, κινητοποιώντας μεγάλο αριθμό δυνάμεων. Για την κατάσβεση επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, υποστηριζόμενοι από 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες των ΟΤΑ.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο, στη Θήβα.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
  • Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, με συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο, στη Θήβα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.

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