Ζωή Κωνσταντοπούλου: Επιστολή διαμαρτυρίας στον πρόεδρο Βουλής Ν. Κακλαμάνη για ακραίες συμπεριφορές εναντίον της στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Επιστολή διαμαρτυρίας και αναφορά προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, απέστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας «σωρεία παραβιάσεων της νομιμότητας» και «ακραίες κακοποιητικές συμπεριφορές εναντίον της» στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας της 9ης Ιουλίου 2026, «από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά, και τον βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Υψηλάντη», ζητώντας «την απομάκρυνση των «βουλευτών-κακοποιητών».

Όπως αναφέρει «διεπράχθησαν ωμές παραβιάσεις της νομιμότητας και σκαιές, ακραίες προσβολές της προσωπικότητάς μου» στη συνεδρίαση της Επιτροπής όπου «εκλήθην και προσήλθα για να τοποθετηθώ επί φερομένων αναφορών εναντίον μου, κάτι που τελικά δεν μου επετράπη και, μάλιστα, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς ποτέ να ενημερωθώ και χωρίς ποτέ να ακουσθώ επί του ενός σκέλους της συνεδρίασης για το οποίο είχα κληθεί».

Ζητεί τη θεσμική διερεύνηση των καταγγελλόμενων ενεργειών και την αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής νομιμότητας.

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