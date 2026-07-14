Ζωή Κωνσταντοπούλου: Επιστολή διαμαρτυρίας στον πρόεδρο Βουλής Ν. Κακλαμάνη για ακραίες συμπεριφορές εναντίον της στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, καταγγέλλοντας «σωρεία παραβιάσεων της νομιμότητας» και «ακραίες κακοποιητικές συμπεριφορές» εναντίον της στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας της 9ης Ιουλίου 2026. Ζητά την απομάκρυνση των βουλευτών Γιώργου Γεωργαντά και Βασίλη Υψηλάντη, καθώς και τη χορήγηση αντιγράφων επιστολικών ψήφων από την ψηφοφορία της 30ης Ιουνίου 2026.

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Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, καταγγέλλοντας «σωρεία παραβιάσεων της νομιμότητας» και «ακραίες κακοποιητικές συμπεριφορές εναντίον της».
  • Οι καταγγελίες αφορούν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας της 9ης Ιουλίου 2026, από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά, και τον βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Υψηλάντη.
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζητά «την απομάκρυνση των «βουλευτών-κακοποιητών» και «την πλήρη και οριστική απομάκρυνση των προσώπων-βουλευτών της ΝΔ που άσκησαν βία λεκτική, ψυχολογική και έμπρακτη εναντίον μου από κάθε διαδικασία που με αφορά».

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Επιστολή διαμαρτυρίας και αναφορά προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, απέστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας «σωρεία παραβιάσεων της νομιμότητας» και «ακραίες κακοποιητικές συμπεριφορές εναντίον της» στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας της 9ης Ιουλίου 2026, «από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά, και τον βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Υψηλάντη», ζητώντας «την απομάκρυνση των «βουλευτών-κακοποιητών».

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Όπως αναφέρει «διεπράχθησαν ωμές παραβιάσεις της νομιμότητας και σκαιές, ακραίες προσβολές της προσωπικότητάς μου» στη συνεδρίαση της Επιτροπής όπου «εκλήθην και προσήλθα για να τοποθετηθώ επί φερομένων αναφορών εναντίον μου, κάτι που τελικά δεν μου επετράπη και, μάλιστα, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς ποτέ να ενημερωθώ και χωρίς ποτέ να ακουσθώ επί του ενός σκέλους της συνεδρίασης για το οποίο είχα κληθεί».

Ζητεί τη θεσμική διερεύνηση των καταγγελλόμενων ενεργειών και την αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής νομιμότητας.

Δείτε εδώ την επιστολή

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