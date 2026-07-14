Μουντιάλ 2026: Ισπανία εναντίον Γαλλίας για μια θέση στον τελικό – Η «μάχη» των δηλώσεων πριν από τον αγώνα

Για δεύτερη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, η Ισπανία και η Γαλλία βρίσκονται αντιμέτωπες έπειτα από 20 χρόνια. Με τα μάτια στραμμένα σε μια θέση στον τελικό, δεν υπάρχουν πολλά που να χωρίζουν τους δύο ευρωπαϊκούς γίγαντες στα χαρτιά.

Πριν από την ημιτελική αναμέτρηση απόψε, έχουν ξεκινήσει παιχνίδια μυαλού, με παίκτες και από τις δύο ομάδες να κάνουν σχόλια για τις προσδοκίες για τον αγώνα, τις ατομικές εμφανίσεις και το ποιος είναι το φαβορί.

Ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, έχει ήδη χαρακτηρίσει τους πρωταθλητές Ευρώπης ως το «φαβορί» στη μάχη των ημιτελικών, ενώ ορισμένοι Ισπανοί παίκτες ανυπομονούν ήδη για μια μονομαχία με τον Κιλιάν Εμπαπέ, τον πρώτο σκόρερ του τουρνουά.

Η Ισπανία και η Γαλλία έχουν αναμετρηθεί μόνο μία φορά στο τουρνουά, και αυτή η αναμέτρηση έγινε το 2006, όταν οι «Μπλε» νίκησαν με 3-1. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν τελευταία φορά σε ένα σημαντικό τουρνουά κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Euro 2024, όταν η Ισπανία νίκησε με 2-1. Η Ισπανία νίκησε επίσης τη Γαλλία με 5-4 στον ημιτελικό του UEFA Nations League πέρυσι και αυτή τη φορά θέλει να πετύχει το ίδιο.

«Αν η Γαλλία έχει κάτι να φοβηθεί, είμαστε εμείς»

«Νικήσαμε τη Γαλλία στους δύο τελευταίους αγώνες μας. Αν η Γαλλία έχει κάτι να φοβηθεί, είμαστε εμείς. Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά δεν φοβόμαστε», δήλωσε ο Ισπανός επιθετικός Λαμίν Γιαμάλ πριν από τον ημιτελικό.

Ο επιθετικός της Ισπανίας, Νίκο Γουίλιαμς ανέφερε: «Δεν χρειάζεται να τους φοβόμαστε, κάθε άλλο. Το έχουμε ήδη αποδείξει αυτό νικώντας αυτήν την ομάδα δύο φορές. Δεν είναι αλαζονεία, αλλά αυτοπεποίθηση και λίγο εγωισμός».

Ο Ισπανός αμυντικός Πάου Κουμπάρσι ρωτήθηκε για την αναμέτρηση με τον αρχηγό της Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο με οκτώ γκολ στο ενεργητικό του. Είπε: «Δεν με τρομάζει», πριν προσθέσει: «Όλοι γνωρίζουν τις ιδιότητές του. Ακόμα κι αν δεν συμμετέχει στον αγώνα, μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι με μια κίνηση. Είναι μοναδικός, όπως ο Λαμίν. Πρέπει να παραμένεις συγκεντρωμένος για 90 λεπτά».

«Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί και να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα»

Ο κεντρικός αμυντικός της Γαλλίας, Ιμπραϊμά Κονατέ, χαρακτήρισε τα σχόλια των Ισπανών παικτών «παγίδα» στην οποία αυτός και οι συμπαίκτες του δεν θέλουν να πέσουν.

«Όχι, όχι… ειλικρινά, δεν δίνουμε σημασία σε όσα λέγονται», είπε ο Κονατέ. «Δεν πρέπει να φοβόμαστε κανέναν. Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί και να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα, ειδικά σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης. Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε και στο τέλος του αγώνα θα δούμε ποιος θα ωφεληθεί».