Παναθηναϊκός: Αυτές είναι οι νέες φανέλες των «πρασίνων» για την νέα σεζόν – Χάρης Δούκας: Το 2027 το «τριφύλλι» στο νέο γήπεδο του Βοτανικού

Τις νέες φανέλες του για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 παρουσίασε ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηναίων, σε συνεργασία με τη Superbet.

Την παρουσίαση ανέλαβαν οι Τάκης Φύσσας και Γιούρκας Σεϊταρίδης, οι οποίοι απευθύνθηκαν στους ποδοσφαιριστές της ομάδας και αναφέρθηκαν στο τι σημαίνει να αγωνίζονται «στην καλύτερη ομάδα της χώρας», όπως δήλωσαν.

Οι Ντε Φράι, Τετέι και Καμαρά εμφανίστηκαν φορώντας τις νέες φανέλες και δέχθηκαν το χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Η νέα εμφάνιση αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στο φιλικό παιχνίδι με τη Ραπίντ Βιέννης, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, η μπάντα του Δήμου έπαιξε τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το έργο «Το βαλς των χαμένων ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι.

Τα χαρακτηριστικά της εντός έδρας φανέλας

Η adidas και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σχεδίασαν τη νέα εντός έδρας εμφάνιση με βάση τα παραδοσιακά χρώματα και τα διαχρονικά στοιχεία της ταυτότητας του συλλόγου.

Το πράσινο κυριαρχεί στη φανέλα, ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει λευκές λεπτομέρειες στον γιακά και στα μανίκια. Την εμφάνιση συμπληρώνουν οι τρεις χαρακτηριστικές λευκές ρίγες της adidas στους ώμους.

Στο πίσω μέρος του γιακά αναγράφεται η φράση «Σύλλογος Μεγάλος». Παράλληλα, στο κάτω μέρος της φανέλας έχει ενσωματωθεί μια ειδική λεπτομέρεια, η οποία, ανάλογα με τη γωνία θέασης, αποκαλύπτει ένα γραφικό εμπνευσμένο από τη Λεωφόρο και τη φράση «Εδώ είναι ο Παράδεισος και η Κόλαση εδώ».

Η συγκεκριμένη αναφορά παραπέμπει στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού και συνδέει τη νέα εμφάνιση με την ιστορία του συλλόγου.

Η τεχνολογία και τα υλικά κατασκευής

Η νέα φανέλα διαθέτει την τεχνολογία Climacool της adidas, η οποία συμβάλλει στην απομάκρυνση της υγρασίας και στο γρήγορο στέγνωμα του υφάσματος, με στόχο τη διατήρηση της άνεσης των ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει, επίσης, εν μέρει ανακυκλωμένα υλικά για την κατασκευή της εμφάνισης, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη μείωση των αποβλήτων και την υπεύθυνη αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Η νέα εντός έδρας φανέλα του Παναθηναϊκού είναι διαθέσιμη από τις 13 Ιουλίου στο Panathinaikos FC Official, καθώς και διαδικτυακά μέσω των επίσημων καναλιών διάθεσης.

Χάρης Δούκας: «Το 2027 ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στο νέο γήπεδο του Βοτανικού»

Την εκτίμηση ότι ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται το 2027 στον αγωνιστικό χώρο του νέου γηπέδου στον Βοτανικό εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά την παρουσίαση των νέων εμφανίσεων της ομάδας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, με τον δήμαρχο να υποδέχεται τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού. Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε τόσο στην ενίσχυση της ομάδας όσο και στην πορεία κατασκευής του νέου γηπέδου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε ότι οι εργασίες εξελίσσονται βάσει του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Παράλληλα, συνέδεσε την κατασκευή του γηπέδου και των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού με την ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής και την αύξηση των χώρων πρασίνου.

Η δήλωση του Χάρη Δούκα

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε, εδώ στο Δημαρχείο Αθηνών, τον Παναθηναϊκό, την ομάδα της καρδιάς και της πόλης μας. Έχει μεγάλη σημασία και αποτελεί τιμή το γεγονός ότι θα παρουσιαστούν εδώ οι φανέλες.

Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο και βρίσκεται μπροστά σε μία σεζόν που θα έχει πολλές μεγάλες επιτυχίες και, συνολικά, σε μία περίοδο που θα αναβαθμίσει πάρα πολύ το ποδοσφαιρικό τμήμα και όχι μόνο. Είμαστε χαρούμενοι, γιατί έχουμε πίσω μας την Ακρόπολη και θα τη βλέπουμε από το νέο μας γήπεδο, το οποίο κατασκευάζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Είναι εξαιρετικό, είναι νέας τεχνολογίας, θα χωράει 40.000 θεατές και βρίσκεται σε μία περιοχή που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στο παρελθόν. Τώρα γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας και είναι μόλις 10 λεπτά από εδώ. Ουσιαστικά, είναι ο καταλύτης για να γίνει η Αθήνα μία πράσινη πρωτεύουσα και να εξελιχθεί. Σκεφτείτε ότι η περιοχή θα φιλοξενεί την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και πολύ πράσινο και το γήπεδο του Ερασιτέχνη. Εύχομαι σε όλους καλή σεζόν και πολλά τρόπαια.

Ελπίζω να είμαι γουρλής για την ομάδα και, με τη νέα φανέλα, να έχουμε πολλά τρόπαια. Είμαστε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και υποδεχόμαστε την ομάδα της πόλης μας. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει επίπεδο. Δεν είναι μόνο οι πολύ ωραίες εμφανίσεις που είδαμε, διότι συνολικά η ομάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Έχει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και πολύ καλό κλίμα. Το έχω δει και εγώ, περίπου μία ώρα που είμαι εδώ, παρατηρώντας τους ποδοσφαιριστές και τον τρόπο με τον οποίο συζητούν με το προπονητικό τιμ.

Υπάρχουν πολλοί νέοι παίκτες και, βεβαίως, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, καθώς πίσω μας βλέπουμε την Ακρόπολη, εδώ από την ταράτσα, αλλά δεν θα χορταίνουμε να τη βλέπουμε και από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα, όπου θα είμαστε σε περίπου έναν χρόνο από τώρα. Η ομάδα, με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθεί εξαιρετικά. Θα έχει 40.000 θέσεις και θα είναι υπερσύγχρονο, σε μία περιοχή που βρίσκεται 10 λεπτά από εδώ. Μία πράσινη περιοχή, όχι μόνο για την ομάδα, γιατί συνολικά θα έχει πάρα πολύ πράσινο.

Αναβαθμίζεται ολόκληρη η Αθήνα με το γήπεδο του Παναθηναϊκού και το γήπεδο του Ερασιτέχνη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί η σεζόν ξεκινά εντυπωσιακά από το Δημαρχιακό Μέγαρο, με την ομάδα μας. Το παλεύουμε καθημερινά. Είναι μία απίστευτη προσπάθεια. Όταν ξεκίνησα, όλοι έλεγαν: “Δήμαρχε, υπάρχει πιθανότητα αυτό το πράγμα να ξεκινήσει;”. Τώρα όλοι ρωτούν πότε θα είναι έτοιμο.

Προχωράμε βάσει χρονοδιαγράμματος. Έχουμε κάθε Πέμπτη σύσκεψη στον χώρο του γηπέδου και θα είμαστε έτοιμοι, ώστε το 2027 η ομάδα να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και, βεβαίως, να χαρούμε όλοι τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όλες οι ομάδες το αξίζουν, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και του αξίζει αυτό το γήπεδο, όπως αξίζει και στην πόλη μας».

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