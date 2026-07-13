Εμπρησμός στη Marfin: Οι φωτογραφίες που “πρόδωσαν” τους 3 συλληφθέντες – Οι κρίσιμες μαρτυρίες και οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη δύο βασικών υπόπτων

Ενώ οι εξελίξεις για τον εντοπισμό των δραστών του φονικού εμπρησμού στη Marfin το 2010 συνεχίζονται και ήδη δύο άτομα 42 ετών είναι στη φυλακή και έχει συλληφθεί και μία 46χρονη στη Βρετανία όπου διέμενε, στη δημοσιότητα έρχεται σημαντικό οπτικό υλικό – φωτογραφίες, που είναι αυτές που φαίνεται να οδήγησαν τις διωκτικές Αρχές στην ταυτοποίηση των δύο συλληφθέντων. Οι εικόνες είναι από εκείνη την μέρα, όπου έχασαν τη ζωή τους οι τρεις υπάλληλοι της τράπεζας, μία εκ των οποίων ήταν έγκυος.

Σύμφωνα με το Mega, οι φωτογραφίες απεικονίζουν τους φερόμενους ως δράστες της επίθεσης.

Οι συγκεκριμένες συλλέχθηκαν μετά την πολύμηνη έρευνα της ΕΛΑΣ και δείχνουν ομάδα ατόμων με μαύρα ρούχα, καπέλα και μάσκες να πραγματοποιούν διαδοχικές επιθέσεις και πριν και μετά το περιστατικό της Marfin.

Ως ιδιαίτερα σημαντικό υλικό θεωρείται αυτό από περιστατικά όπου οι δράστες είχαν αποσπαστεί από το πλήθος, κάνοντας την αναγνώρισή τους ευκολότερη.

Στα πλάνα φαίνονται τα μαύρα ρούχα που φορούσαν όταν πέταξαν μολότοφ μέσα στην τράπεζα αλλά και τα σχέδια που έφερε τουλάχιστον ένας από αυτούς, στην τσάντα του.

Οι εικόνες αυτές εξετάστηκαν σε αντιπαραβολή με τις φωτογραφίες που βρέθηκαν σε υπολογιστή αντιεξουσιαστή που συνελήφθη το 2020, για οπλοστάσιο στο Κουκάκι.

Αυτές οι φωτογραφίες απεικονίζουν άτομα με τα ίδια διακριτικά αντικείμενα και χαρακτηριστικά (όπως αστεράκια σε σακίδια) με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση της Marfin, ενισχύοντας τα αποδεικτικά στοιχεία.

Ανήκουν σε ευρύτερη ομάδα αντιεξουσιαστών

Οι κατηγορούμενοι φέρεται πως είχαν σχεδιάσει τις επιθέσεις τους πριν και μετά τον εμπρησμό στην τράπεζα. Σύμφωνα πάντα με το Mega, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, σχετίζονται με μία ευρύτερη ομάδα αντιεξουσιαστών που έχουν απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, μερικοί από τους δράστες ανήκουν σε ευρύτερη ομάδα που έχει σχετιστεί με ενέργειες μετά την εξάρθρωση της “17Ν”, όπως στην απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Μυλωνά αλλά και σε επιθέσεις σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Στα ίχνη δύο βασικών υπόπτων

Εκτός από τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και την 46χρονη, στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμη δύο άνδρες, που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρησμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του τμήματος Ανθρωποκτονιών. Στόχος είναι η ταυτοποίησή τους ώστε να ολοκληρωθεί το παζλ των πέντε βασικών υπόπτων.

Ο ένας, σύμφωνα με τις μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, ο κουκουλοφόρους δηλαδή που πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας.

Έρευνα έγινε και σπίτι ενός ακόμα υπόπτου, του πέμπτου της ομάδας των αντιεξουσιαστών. Φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το Ανθρωποκτονιών, να είναι ο άνθρωπος, ο οποίος περιέλουσε με εύφλεκτο υλικό το εσωτερικό της τράπεζας και έτσι τυλίχθηκε στις φλόγες το νεοκλασικό κτίριο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στις έρευνες στα σπίτια των δύο υπόπτων σε Πειραιά και Καισαριανή, παρουσία και των ίδιων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα τα οποία γίνονται φύλλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τον εντοπισμό στοιχείων που θα τεκμηριώσουν τη συμμετοχή τους στη δολοφονική επίθεση.

Η κρίσιμη μαρτυρία

Με οργανωμένο σχέδιο τα πέντε μέλη της ομάδας των αντιεξουσιαστών εισχώρησαν ανάμεσα στο οργανωμένο πλήθος που πραγματοποιούσε πορεία προς τη Βουλή, εκείνο το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010.

Στελέχη της κρατικής ασφάλειας είχαν λάβει μία κρίσιμη μαρτυρία: Στις 5 Μαΐου 2010, στην οδό Σταδίου, μια γυναίκα κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες μολότοφ, τις οποίες εκτόξευσαν οι συνεργοί της. Οι αστυνομικοί έχουν βάσιμες υποψίες, πως αυτή η γυναίκα είναι η 46χρονη συλληφθείσα.

«Έχουμε συλλέξει αρκετό υλικό, έχει συλλέξει η αρμόδια υπηρεσία αρκετό υλικό», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews και πρόσθεσε ότι «προστέθηκε νέο υλικό από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και το τμήμα ψηφιακών πειστηρίων έχει συντάξει έκθεση».

Αυτόπτες μάρτυρες και βιντεοληπτικό υλικό της εποχής, έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών. Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων φαίνεται πως δεν είχε επιχειρησιακό ρόλο, αλλά έδινε οδηγίες στους υπόλοιπους.

Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες θα απολογηθούν αύριο Τρίτη.