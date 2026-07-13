Πυρκαγιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν και αεροσκάφη

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Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Δευτέρα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Καλαμωτού, περίπου στις 17:30.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Λαγκαδά.

Η πυρκαγιά προς το παρόν δεν απειλεί οικίες ή υποδομές.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της φωτιάς σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 4.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.