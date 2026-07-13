Νίκος Ανδρουλάκης: Οι 7 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Βίντεο στο TikTok

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σε βίντεο τις επτά δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Οι δεσμεύσεις αυτές περιλαμβάνουν μέτρα για τη ρύθμιση οφειλών, την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη χρηματοδότηση, τη μείωση φορολογικών βαρών, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, καθώς και τη διαμόρφωση μιας δίκαιης αγοράς εργασίας.

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Νίκος Ανδρουλάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΠΑΣΟΚ δίνει «πραγματική δεύτερη ευκαιρία» στις βιώσιμες επιχειρήσεις, με ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης
  • Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τερματίζεται η αδικία της τεκμαρτής φορολόγησης με άμεση κατάργησή της και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, ενώ καταργείται πλήρως και το τέλος επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις.
  • Ανοίγει η χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της δημιουργίας ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας, με μια αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. υποστηρίζει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε 1 λεπτό ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει τις 7 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ, που θέτουν τις βάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης:

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«1.Δίνουμε πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε κάθε βιώσιμη επιχείρηση: 

  • Με ρύθμιση 120 δόσεων για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με γενναία διαγραφή προσαυξήσεων για όσους τηρούν τη ρύθμιση μέχρι το τέλος.
  • Με άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010 του ΠΑΣΟΚ.
  • Με κατοχύρωση των δανειοληπτών να αποκτούν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά του δανείου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Με υποχρεωτική υποβολή πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τέλος τα παιχνίδια αδιαφάνειας κάτω από το τραπέζι.
  • Με πρόβλεψη αυστηρών ποινών σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών.

2.Θεσμοθετούμε τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.

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3.Ανοίγουμε επιτέλους τη χρηματοδότηση στους πολλούς.

Γι’ αυτό επιμένουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Με μια αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα χρηματοδοτεί σταθερά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Και με ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου που θα στηρίζει τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις της χώρας.

4.Μειώνουμε το διοικητικό και φορολογικό βάρος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Προτείνουμε την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, ώστε να δοθεί πραγματική ανάσα στους μικρούς επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.

5.Τελειώνουμε με την αδικία της τεκμαρτής φορολόγησης.

Γι’ αυτό δεσμευόμαστε για την άμεση κατάργησή της και την επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα.

Το κράτος οφείλει να αξιοποιεί τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για να αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή.

Όχι να επιβάλλει οριζόντια μέτρα που αδικούν τους συνεπείς και νομιμοποιούν τους μεγάλους φοροφυγάδες.

6.Κλείνουμε οριστικά τον κύκλο των φορολογικών βαρών της κρίσης.

Δεσμευόμαστε για την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις.

Και παράλληλα, για τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, με απόλυτο σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες.

7. Διαμορφώνουμε μια δίκαιη και βιώσιμη αγορά εργασίας.

Γι’ αυτό προτείνουμε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε ο κατώτατος μισθός να αποτελεί προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και όχι μονομερή κυβερνητική απόφαση. Παράλληλα, δεσμευόμαστε για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με σταδιακή αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών και λοιπών επιβαρύνσεων στην εργασία, ώστε να στηριχθούν ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις» τονίζει στο βίντεο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

@nikos.androulakis Σε αυτούς που δουλεύουν, ρισκάρουν και πληρώνουν κάθε μήνα τις υποχρεώσεις τους: αυτό το σχέδιο είναι για εσάς. Για μία οικονομία που σας εξυπηρετεί πραγματικά #ΜμΕ #ΠΑΣΟΚ ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

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