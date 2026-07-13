ΣΥΡΙΖΑ: «Το κόμμα συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία του – Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη» – Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ότι το κόμμα συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία του. Παράλληλα, δηλώνεται η παρουσία του κόμματος στην επερχόμενη εκλογική μάχη.

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Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι «το κόμμα συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία του».
  • Το κόμμα τονίζει την παρουσία του στην εκλογική μάχη, δηλώνοντας: «Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη».
  • Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν μέρος της απόφασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

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«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου» τονίζεται στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος και συνεχίζει αναφέροντας:

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«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 – 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων.

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Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας».

 

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