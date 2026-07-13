Επιστήμονες ανακάλυψαν το κρυφό «καύσιμο» που μπορεί να γιγαντώσει τα τροπικά σύννεφα

Πίσω από τις βίαιες τροπικές καταιγίδες που πλήττουν τον πλανήτη κρύβεται ένας αόρατος μηχανισμός που μόλις άρχισε να αποκρυπτογραφείται.

Μια νέα επιστημονική ανακάλυψη φέρνει στο φως το άγνωστο «καύσιμο» που κάνει τα σύννεφα να γιγαντώνονται με απρόβλεπτη ένταση. Όλα δείχνουν ότι η απάντηση κρύβεται σε μια λεπτή ισορροπία της ατμόσφαιρας που επηρεάζει άμεσα τον καιρό και το κλίμα μας.

Τα πυκνά, καθαρά καταιγιδοφόρα σύννεφα (κατακόρυφης ανάπτυξης) μπορούν να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα υπερκορεσμού, γεγονός που ενδέχεται να επιτρέπει στα αερολύματα να εντείνουν την ανάπτυξη των νεφών.

Τα μικροσκοπικά σωματίδια αερολυμάτων μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά των νεφών, όμως οι επιστήμονες διαφωνούν εδώ και καιρό για το αν μπορούν πράγματι να κάνουν τα τροπικά καταιγιδοφόρα σύννεφα να γίνουν ισχυρότερα.

Το ερώτημα αυτό είναι σημαντικό επειδή τα πυκνά καταιγιδοφόρα σύννεφα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των βροχοπτώσεων, των κεραυνών και του κλίματος, ωστόσο τα μικρά σωματίδια που λειτουργούν ως πυρήνες για τη δημιουργία των σταγονιδίων των νεφών μπορούν να μεταβάλουν τη φυσική στο εσωτερικό τους με ανεπαίσθητους τρόπους.

Ένας προτεινόμενος μηχανισμός ονομάζεται «ενίσχυση των καταιγιδοφόρων νεφών μέσω συμπύκνωσης αερολυμάτων» (condensational aerosol convective invigoration). Αυτός βασίζεται στο ότι τα σύννεφα φτάνουν σε υψηλά επίπεδα υπερκορεσμού υδρατμών, μια κατάσταση κατά την οποία ο αέρας περιέχει περισσότερους υδρατμούς από όσους θα παρέμεναν κανονικά σε κατάσταση ισορροπίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η προσθήκη σωματιδίων αερολυμάτων μπορεί να σχηματίσει πολλά επιπλέον σταγονίδια, να ενισχύσει τη συμπύκνωση, να απελευθερώσει περισσότερη λανθάνουσα θερμότητα και ενδεχομένως να ισχυροποιήσει τα ανοδικά ρεύματα αέρα στο εσωτερικό των καταιγιδοφόρων νεφών.

Οι παλαιότερες μετρήσεις από αεροσκάφη γενικά δεν εντόπιζαν τον υψηλό υπερκορεσμό ημι-σταθερής κατάστασης που απαιτείται για αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, αυτή η απουσία δεν σήμαινε απαραίτητα ότι τέτοιες συνθήκες δεν εμφανίζονταν ποτέ.

Πολλές προηγούμενες παρατηρήσεις εστιάζονταν σε σύννεφα όπου ο υψηλός υπερκορεσμός θα ήταν λιγότερο πιθανός, συμπεριλαμβανομένων των σχετικά μολυσμένων νεφών, των ρηχών θερμών νεφών ή νεφών που εξετάστηκαν κάτω από τις βαθύτερες καταιγιδοφόρες περιοχές, όπου η βροχόπτωση, η συνένωση των σταγονιδίων και τα ταχέα ανοδικά ρεύματα μπορούν να μειώσουν την επιφάνεια των σταγονιδίων και να επιτρέψουν τη συσσώρευση υπερκορεσμού.

Δεδομένα από αεροσκάφη στοχεύουν στα βαθύτερα σύννεφα

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Advances in Atmospheric Sciences εξέτασε παρατηρήσεις από αεροσκάφη στο πλαίσιο του πειράματος της NASA «Cloud, Aerosol and Monsoon Processes Philippines Experiment», το οποίο πραγματοποιήθηκε πάνω από τις Φιλιππίνες και τους γειτονικούς τροπικούς ωκεανούς το 2019.

Μια διεθνής ομάδα από την Κίνα, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ υπολόγισε τον υπερκορεσμό ημι-σταθερής κατάστασης χρησιμοποιώντας μετρήσεις για τις ταχύτητες των ανοδικών ρευμάτων και την κατανομή του μεγέθους των σταγονιδίων των νεφών.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει την ισορροπία ανάμεσα στους υδρατμούς που παράγονται καθώς ο αέρας ανεβαίνει και στους υδρατμούς που αφαιρούνται καθώς συμπυκνώνονται πάνω στα σταγονίδια των νεφών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα τροπικά καταιγιδοφόρα σύννεφα μπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα υπερκορεσμού από ό,τι είχαν καταγράψει προηγουμένως αντίστοιχες μετρήσεις από αεροσκάφη.

Ο υπολογιζόμενος υπερκορεσμός ημι-σταθερής κατάστασης αυξανόταν ανάλογα με το υψόμετρο και άγγιξε περίπου το 10% κοντά στους −5°C, όπου στα ανοδικά ρεύματα των νεφών κυριαρχούσαν ακόμη τα υπερψυγμένα υγρά σταγονίδια.

Σε ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι υπολογιζόμενες τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν, ωστόσο ο σχηματισμός πάγου κατέστησε τις εκτιμήσεις για την υγρή φάση όλο και πιο αβέβαιες. Το εύρημα αυτό ενισχύεται από μια πρόσφατα δημοσιευμένη συνοδευτική μελέτη από την αεροπορική εκστρατεία ESCAPE πάνω από τις ακτές του Τέξας και της Λουιζιάνα.

Η συγκεκριμένη μελέτη εντόπισε ανεξάρτητα σπάνιες, αλλά ακραίες τιμές υπερκορεσμού ημι-σταθερής κατάστασης της τάξης του 11% σε ισχυρά ανοδικά ρεύματα καταιγίδων. Μαζί, τα αποτελέσματα αυτά στηρίζουν τη θεωρία ότι ο υψηλός υπερκορεσμός υδρατμών εμφανίζεται σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα νεφών, εκεί ακριβώς όπου αναμένεται η ενίσχυση των καταιγιδοφόρων νεφών μέσω συμπύκνωσης αερολυμάτων.

Οι υψηλότερες αξιόπιστες τιμές εμφανίστηκαν σε ορμητικά ανοδικά ρεύματα με χαμηλές συγκεντρώσεις σταγονιδίων. Όταν οι συγκεντρώσεις των σταγονιδίων αυξάνονταν, αυξανόταν επίσης η συνολική επιφάνεια των σταγονιδίων του νέφους, με αποτέλεσμα ο υπολογιζόμενος υπερκορεσμός να μειώνεται. Το μοτίβο αυτό συμπίπτει απόλυτα με τη φυσική της ενισχυμένης συμπύκνωσης πάνω σε μεγαλύτερο αριθμό σταγονιδίων.

Ο υπερκορεσμός παρέχει το «καύσιμο»

Οι παρατηρήσεις αυτές δεν αποδεικνύουν ότι τα αερολύματα ενίσχυσαν τα σύννεφα στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αντίθετα, τεκμηριώνουν ένα πιο θεμελιώδες ζήτημα: ότι οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που απαιτούνται για την ενίσχυση των νεφών μέσω αερολυμάτων μπορούν όντως να υπάρξουν σε πραγματικά τροπικά καταιγιδοφόρα σύννεφα.

Ο υψηλός υπερκορεσμός λειτουργεί ως το διαθέσιμο «καύσιμο» για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εάν προστεθούν λεπτά ή εξαιρετικά λεπτά σωματίδια αερολυμάτων σε αυτό το περιβάλλον, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πυρήνες για νέα σταγονίδια, να αυξήσουν τη συμπύκνωση και να απελευθερώσουν επιπλέον λανθάνουσα θερμότητα μέσα στο σύννεφο.

Το μάθημα είναι ότι αυτός ο μηχανισμός μπορεί εύκολα να διαφύγει της προσοχής, εκτός εάν οι επιστήμονες συλλέξουν δείγματα από τα σωστά σύννεφα. Τα πυκνά, καθαρά ωκεάνια καταιγιδοφόρα σύννεφα (κατακόρυφης ανάπτυξης) είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν τις συνθήκες υψηλού υπερκορεσμού που απαιτούνται για να δοκιμαστεί αυτή η θεωρία.

«Προηγούμενες μελέτες εξέτασαν μολυσμένα ή ρηχά σύννεφα — τύπους που συνήθως δεν δημιουργούν τις συνθήκες υψηλού υπερκορεσμού που απαιτούνται για την ενίσχυση μέσω συμπύκνωσης. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν είδαν αυτόν τον μηχανισμό σε δράση», δήλωσε ο Ντάνιελ Ρόζενφελντ (Daniel Rosenfeld) από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και το Πανεπιστήμιο της Γουχάν, ο οποίος συμμετείχε και στις δύο μελέτες.

«Οι παρατηρήσεις μας δείχνουν: εάν θέλετε να δείτε αυτόν τον μηχανισμό σε δράση, πρέπει να κοιτάξετε τα πυκνά, καθαρά σύννεφα πάνω από τον ωκεανό».

Το επόμενο βήμα: Πιο καθαρές συγκρίσεις στο μικροσκόπιο

Το επόμενο βήμα είναι να δοκιμαστεί αυτή η διαδικασία πιο άμεσα. Οι μελλοντικές αποστολές με αεροσκάφη θα πρέπει να συγκρίνουν καθαρά και μολυσμένα τροπικά καταιγιδοφόρα σύννεφα, ιδιαίτερα στις περιοχές με τα ισχυρότερα ανοδικά ρεύματα, διαχωρίζοντας παράλληλα πιο καθαρά τον ρόλο των υγρών σταγονιδίων και του πάγου.

«Τελικός στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη φυσική κατανόηση και την πρόβλεψη των επιπτώσεων των αερολυμάτων στα πυκνά καταιγιδοφόρα σύννεφα, τη βροχόπτωση, τους κεραυνούς και το κλίμα», δήλωσε ο Ρόζενφελντ.