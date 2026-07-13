Μινωική τοιχογραφία «ξαναγράφει» τους εμπορικούς δρόμους Ελλάδας – Ινδίας

Ένα αρχαίο μυστικό που παρέμενε θαμμένο κάτω από την ηφαιστειακή τέφρα της Σαντορίνης έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για το παγκόσμιο εμπόριο. Μια νέα ματιά σε ένα από τα πιο διάσημα έργα τέχνης του Αιγαίου αποκαλύπτει απροσδόκητες συνδέσεις με την Ανατολή.

Όλα ξεκινούν από τις μορφές κάποιων εξωτικών ζώων που ζωγραφίστηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια.

Το θέμα των πιθήκων που απεικονίζονται στις τοιχογραφίες γοητεύει εδώ και καιρό τόσο τους αρχαιολόγους όσο και τους ιστορικούς τέχνης. Τα ζωντανά τους χρώματα και ο εντυπωσιακός νατουραλισμός τους, σε συνδυασμό με την παρουσία τους σε έναν εξαιρετικά εξελιγμένο οικισμό της Εποχής του Χαλκού που θάφτηκε από μια ηφαιστειακή έκρηξη, παρέχουν πολύτιμα αρχαιολογικά στοιχεία για μια σειρά ζητημάτων.

Η μακροχρόνια πεποίθηση ότι οι πίθηκοι αντιπροσώπευαν αφρικανικά είδη πηγάζει σε μεγάλο βαθμό από τις αποδείξεις εμπορικών δεσμών μεταξύ του Νέου Βασιλείου της Αιγύπτου και της Μινωικής Κρήτης, όπου οι μπαμπουίνοι εισάγονταν συνήθως από τη χώρα του Πουντ (σημερινή Ερυθραία και Αιθιοπία).

Μια ακαδημαϊκή μελέτη προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις σχετικά με μια τοιχογραφία της Εποχής του Χαλκού που απεικονίζει έναν Μπλε Πίθηκο από το Ακρωτήρι της Σαντορίνης, η οποία θεωρείται ένα από τα πιο αινιγματικά έργα τέχνης του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου.

Τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι ένας πρόδρομος του Δρόμου του Μεταξιού θα μπορούσε να ήταν ενεργός 1.500 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν παραδοσιακά.

Αυτές οι εκπληκτικές τοιχογραφίες, που απεικονίζουν πιθήκους, φιλοτεχνήθηκαν πριν από περισσότερα από 3.600 χρόνια στο Ακρωτήρι, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους στα νησιά του Αιγαίου.

Για πολλές δεκαετίες, επιστήμονες και μελετητές πίστευαν ότι τα ζώα αυτά ανήκαν σε ένα συγκεκριμένο αφρικανικό είδος —τους μπαμπουίνους— όμως αυτό ενδέχεται να είναι ανακριβές.

Η ανακάλυψη που άλλαξε τα δεδομένα

Η μελέτη υποδηλώνει ότι αυτές οι τοιχογραφίες απεικονίζουν λανγούρους (langurs) από την ινδική υποήπειρο και όχι μπαμπουίνους.

Τα δεδομένα αυτά βασίζονται στα ευρήματα μιας ομάδας αρχαιολόγων και πρωτευοντολόγων, οι οποίοι δημοσίευσαν την έρευνά τους στο περιοδικό Primates το 2019, αμφισβητώντας την επικρατούσα θεωρία. Η έρευνα για τους πιθήκους των τοιχογραφιών της Σαντορίνης, με επικεφαλής τη Δρ. Μαρί Νικόλ Παρέχα (Dr. Marie Nicole Pareja), συμβουλευτική ερευνήτρια στο Μουσείο της Πενσυλβάνια, θέτει υπό αμφισβήτηση τις προηγούμενες ερμηνείες.

Η ίδια μελέτη υποστηρίζει ότι οι πίθηκοι που απεικονίζονται στους τοίχους του Δωματίου 6 στο Συγκρότημα Βήτα, το οποίο βρίσκεται στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, δεν είναι αφρικανικοί, αλλά μοιάζουν με τους γκρίζους λανγούρους, οι οποίοι είναι αυτόχθονες της Ινδίας.

Το μυστήριο με τους «Μπλε Πιθήκους» του Ακρωτηρίου

Με βάση τα συλλεχθέντα δεδομένα, οι τοιχογραφίες φαίνεται να χρονολογούνται γύρω στο 1600 π.Χ.

Την εποχή εκείνη, όταν ο μινωικός πολιτισμός της Κρήτης είχε ήδη δημιουργήσει ισχυρά εμπορικά δίκτυα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, η περιοχή συγκαταλεγόταν στις πιο ευημερούσες της περιόδου.

Το ερώτημα, επομένως, είναι αν οι Μινωίτες είχαν ή όχι εμπορικούς δεσμούς με κοινωνίες πολύ πιο μακρινές από την ίδια τη Μεσόγειο.

Η μελέτη, με τίτλο «Μια νέα ταυτοποίηση των πιθήκων που απεικονίζονται σε τοιχογραφία της Εποχής του Χαλκού από το Ακρωτήρι της Θήρας», περιλαμβάνει συνεισφορές από κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα της πρωτευοντολογίας, όπως η δρα Τρέισι ΜακΚίνεϊ (Dr. Tracie McKinney) από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλίας, η δρα Τζέσικα Μέιχιου (Dr. Jessica Mayhew) από το Πανεπιστήμιο του Κεντρικού Ουάσινγκτον, η δρα Τζοάνα Σέτσελ (Dr. Joanna Setchell) από το Πανεπιστήμιο του Ντάραμ, καθώς και ο εικονογράφος Στίβεν Ντ. Νας (Stephen D. Nash), ειδικός στην ανατομία των πρωτευόντων και εικονογράφος ταξινομικής.

Το μυστήριο λύθηκε: Ένας πίθηκος από την Ινδία στη Σαντορίνη!

Οι ειδικοί επιχείρησαν μια λεπτομερή μορφολογική ανάλυση των σωματικών χαρακτηριστικών των πιθήκων, όπως αυτοί απεικονίζονται στις τοιχογραφίες της Σαντορίνης, εστιάζοντας εξολοκλήρου στη στάση του σώματός τους, στα μακριά άκρα και στο χαρακτηριστικό σχήμα της ουράς τους — χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τους αφρικανικούς μπαμπουίνους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα από τα πιο ιδιαίτερα γνωρίσματα των πιθήκων στις τοιχογραφίες της Σαντορίνης είναι οι ουρές τους.

Κάτι που με την πρώτη ματιά φαίνεται ως μια ασήμαντη λεπτομέρεια, αποδεικνύεται στην πραγματικότητα εξαιρετικά σημαντικό.

Το μεγάλο ερώτημα: Πόσο μακριά είχε ταξιδέψει τελικά ο μινωικός πολιτισμός;

Οι ουρές, συγκεκριμένα, απεικονίζονται να σχηματίζουν ένα ανασηκωμένο «S», ένα ξεκάθαρο χαρακτηριστικό που είναι μοναδικό για τους λανγούρους και δεν απαντάται στους μπαμπουίνους ή στους κερκοπιθήκους (vervets).

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Smithsonian, η Παρέχα τόνισε:

«Όταν αναλογίζεσαι την απόσταση του Αιγαίου από τον Ινδό ποταμό, σε σύγκριση με την Αίγυπτο, είναι απλώς απίστευτο».

Ωστόσο, η Παρέχα και οι συνεργάτες της υποστηρίζουν ότι αυτή η υπόθεση ίσως ήταν αρχικά υπερβολικά περιορισμένη.

Τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι οι Μινωίτες ενδέχεται, στην πραγματικότητα, να είχαν έμμεση επαφή με τον Πολιτισμό της Κοιλάδας του Ινδού —πιθανόν μέσω της Μεσοποταμίας ή άλλων ενδιάμεσων πολιτισμών— γεγονός που θα εξηγούσε πώς η εικονογραφία ή ακόμη και ορισμένα ζωντανά ζώα από τη Νότια Ασία θα μπορούσαν να έχουν βρει τον δρόμο τους από αυτές τις μακρινές χώρες προς τις τοιχογραφίες στην Ελλάδα.

Η μεγάλη κόντρα: Ήρθαν σε απευθείας επαφή ή απλώς μοιράζονταν τις ίδιες γνώσεις;

Η μελέτη δεν έχει μείνει σε καμία περίπτωση στο απυρόβλητο.

Επιστήμονες όπως ο Μπερνάρντο Ουρμπάνι (Bernardo Urbani) από το Κέντρο Ανθρωπολογίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών της Βενεζουέλας στο Καράκας και ο Διονύσιος Γιουλάτος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχουν δημοσιεύσει απαντήσεις, υπερασπιζόμενοι την παραδοσιακή άποψη ότι οι πίθηκοι των τοιχογραφιών ανήκουν σε αφρικανικό είδος.

Οι ειδικοί αυτοί συνιστούν προσοχή απέναντι στην υπερβολική βασιμότητα στην καλλιτεχνική ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη, στυλιζαρισμένη φύση αυτών των τοιχογραφιών του Αιγαίου δεν μπορεί να ερμηνευτεί ζωολογικά με ακρίβεια.

Με άλλα λόγια, ισχυρίζονται ότι οι ουρές των πιθήκων απεικονίζονται με αυτόν τον τρόπο ως αποτέλεσμα καλλιτεχνικής τεχνοτροπίας και όχι λόγω γνώσης του γκρίζου λανγούρου από την ινδική υποήπειρο.

Η Παρέχα και η ομάδα της απαντούν σε αυτή την εύλογη κριτική σε μια μεταγενέστερη δημοσίευση, υπερασπιζόμενες τη διεπιστημονική τους προσέγγιση και υποστηρίζοντας ότι η εικονογραφία μπορεί, στην πραγματικότητα, να είναι εξαιρετικά λεπτομερής και αρκετά συγκεκριμένη.

Οι ειδικοί που διεξήγαγαν τη μελέτη ισχυρίζονται ότι οι λεπτομέρειες των πιθήκων που απεικονίζονται στις τοιχογραφίες της Σαντορίνης «αποδίδονται με τέτοια ακρίβεια, ώστε τα ζώα αντιμετωπίζονται ξεκάθαρα ως ξεχωριστές οντότητες.

Αυτή η αντιμετώπιση υποδηλώνει ότι ο καλλιτέχνης πιθανότατα παρατήρησε τα ζώα ζωντανά, είτε τοπικά είτε στο εξωτερικό».

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν βρεθεί περισσότερα αρχαιολογικά στοιχεία που να αποδεικνύουν οριστικά ότι πίθηκοι από την Ινδία μεταφέρθηκαν στην περιοχή του Αιγαίου.

Ωστόσο, τα ανατομικά χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται στην τοιχογραφία, σε συνδυασμό με την παρουσία άλλων εξωτικών ζώων στην τέχνη της Εποχής του Χαλκού σε όλο το εύρος του Αιγαίου Πελάγους, παρέχουν έμμεσες ενδείξεις ότι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος ήταν πολύ πιο διασυνδεδεμένος με μακρινές χώρες από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.