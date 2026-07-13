Ινδονησία: Φορτηγό παρέσυρε όχημα που μετέφερε καλεσμένους σε γάμο – 13 νεκροί και 5 τραυματίες

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Σε θρήνο μετατράπηκε η γιορτινή ατμόσφαιρα ενός γάμου στην Ινδονησία, έπειτα από ένα τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους.

Ένα ημιφορτηγό γεμάτο με καλεσμένους της τελετής συνεθλίβη ανάμεσα σε δύο μεγάλα φορτηγά σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της νήσου Ιάβα, στέλνοντας στον θάνατο τη συντριπτική πλειοψηφία των επιβατών του.

Η επιστροφή που βάφτηκε με αίμα

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον βόρειο παραλιακό αυτοκινητόδρομο, κοντά στο χωριό Κιατζαράν Κουλόν της περιοχής Ιντραμάγιου.

Οι άνθρωποι επέστρεφαν στα σπίτια τους αφού είχαν παρευρεθεί σε έναν γάμο στο γειτονικό χωριό Παρεάν, όπως δήλωσε ο τοπικός διοικητής της τροχαίας, Ουντάνγκ Σιαρίφ Χινταγιάτ.

Η μοιραία αναστροφή και η διπλή σύγκρουση

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα θύματα επέβαιναν σε ένα ανοιχτό ημιφορτηγό.

Το όχημα επιβράδυνε και σταμάτησε κοντά σε ένα άνοιγμα του διαζώματος προκειμένου να κάνει αναστροφή στον αυτοκινητόδρομο, όταν χτυπήθηκε σφοδρά από πίσω από ένα μεγάλο φορτηγό που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

«Η πρόσκρουση ώθησε το ημιφορτηγό στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου χτυπήθηκε ξανά από ένα άλλο φορτηγό», δήλωσε ο Χινταγιάτ.

Και συμπλήρωσε, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές: «Η ισχυρή σύγκρουση εκτίναξε περισσότερα από δώδεκα άτομα από την καρότσα του ημιφορτηγού πάνω στον αυτοκινητόδρομο».

Ο απολογισμός και η μάστιγα των τροχαίων

Από τη σφοδρή σύγκρουση 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πέντε επιζώντες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο με τραύματα που κυμαίνονται από ελαφρά έως σοβαρά.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία. Σε αυτά συμβάλλουν συχνά τα υπερφορτωμένα οχήματα, τα ανεπαρκή μέτρα οδικής ασφάλειας, καθώς και η χαμηλή συμμόρφωση των οδηγών με τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας.

Πηγή: Associated Press