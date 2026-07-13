Θρίλερ στην Αρτέμιδα: Η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ και τα 500.000 ευρώ

Μιλά στη Realnews ο Ελληνας σύζυγος της 50χρονης Κινέζας, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου. Οι οφειλές προς το ζεύγος και η επιχειρηματική δραστηριότητα σε Ελλάδα και Αλβανία.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Nέα στοιχεία προκύπτουν για τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας Γιου Τινγκ, η οποία είχε αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω της έκδοσης Golden Visa σε Κινέζους επενδυτές, ενώ τελευταία είχε επεκταθεί επιχειρηματικά και στη γειτονική Αλβανία.

«Δεν έχουμε οικονομικές υποχρεώσεις, το αντίθετο συμβαίνει, μας οφείλουν χρήματα γύρω στα 500.000 ευρώ. Σε εμένα προσωπικά 250.000 ευρώ για την αγορά ενός ακινήτου στην Κηφισιά που μου το πούλησαν με πλαστά χαρτιά, ενώ στη σύζυγό μου περισσότερα από 210.000 ευρώ», ανέφερε στη Realnews ο σύζυγος της 50χρονης, Βασίλης Καραβασίλης.

Ο ίδιος βρισκόταν στην Κίνα και επέστρεψε στη χώρα μας όταν χάθηκαν τα ίχνη της Γιου Τινγκ στις 20 Μαΐου. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η γυναίκα του δεν σχεδίαζε να εγκαταλείψει την Ελλάδα, ενώ στο σπίτι του ζευγαριού στην Αρτέμιδα βρέθηκαν όλα τα προσωπικά αντικείμενα της Κινέζας μεταφράστριας, όπως ρούχα, αποσκευές και έγγραφα.

Πρατήριο καυσίμων

Η αγορά ενός πρατηρίου καυσίμων στο Ρέντη από Κινέζους επενδυτές Golden Visa, τους οποίους η Γιου Τινγκ είχε δεχθεί να εκπροσωπήσει, τα χρέη που προέκυψαν, τα 35.000 ευρώ που της αφαιρέθηκαν από τον λογαριασμό της από τον ΕΦΚΑ, η απάτη της αγοράς του σπιτιού στην Κηφισιά που κόστισε στο ζευγάρι 250.000 ευρώ, είναι κάποιες από τις περιπτώσεις που απασχολούσαν την ίδια και τον Ελληνα σύζυγό της.

Μέχρι στιγμής ελάχιστες πιθανότητες συγκεντρώνει το γεγονός να έπεσε θύμα απαγωγής, καθώς δεν έχει υπάρξει κρούση για λύτρα, ενώ και η εξαφάνισή της έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας στο κέντρο της Αθήνας.

Οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο να έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, με τους αστυνομικούς να αναζητούν το κίνητρο και να εξετάζουν τα πρόσωπα του επιχειρηματικού της κύκλου και τις νομικές και οικονομικές διαφορές που είχε σε εκκρεμότητα.

Οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο η 50χρονη να διέφυγε στο εξωτερικό, υπό το βάρος κάποιων άγνωστων μέχρι στιγμής εκκρεμοτήτων, χρησιμοποιώντας ένα «καθαρό» διαβατήριο τρίτου προσώπου.

Η Γιου Τινγκ, που είχε έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2002, ήταν μεταφράστρια και ζούσε με τον σύζυγό της στο σπίτι τους στην Αρτέμιδα. Οι κάμερες του σπιτιού, οι μάρτυρες, τα ίχνη του κινητού της αλλά και οι κάμερες κατά τη διαδρομή της προς το κέντρο της Αθήνας καταγράφουν με ακρίβεια τις κινήσεις της μέχρι την ανεξήγητη εξαφάνισή της.

Το επίμαχο πρωινό, η κάμερα του σπιτιού καταγράφει την 50χρονη να αναχωρεί στις 9:55, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 10:10, βρέθηκε στη στάση του λεωφορείου. Από εκεί πήγε στο δημαρχείο, εκτύπωσε ένα έγγραφο στις 11:04, το οποίο έστειλε στο κινητό του συζύγου της στις 11:09.

Οπως θυμάται ο οδηγός του λεωφορείου, την παρέλαβε από τη στάση στις 11:20 και έφτασε στη στάση του μετρό του Νομισματοκοπείου περίπου στις 12:05. Σύμφωνα με το πρόγραμμά της, είχε ένα ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας περίπου στις 12:15, στο οποίο παραβρέθηκε. Στο άλλο ραντεβού της, προγραμματισμένο για τις 16:00 στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, δεν εμφανίστηκε ποτέ. Το σήμα του κινητού της χάθηκε στις 15:23.

«Υπάρχει επικοινωνία και με το κινεζικό προξενείο στην Αθήνα, αλλά δεν έχει υπάρξει κάτι νεότερο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την υπόθεση και στην Κίνα, τα κινεζικά μέσα, το διαδίκτυο παρακολουθούν και μεταφέρουν όποιες πληροφορίες υπάρχουν. Κάτι συνέβη χωρίς τη θέλησή της», ανέφερε ο Β. Καραβασίλης.

Οι επενδύσεις

Η Γιου Τινγκ διαχειριζόταν πολλές υποθέσεις με μεγάλα χρηματικά ποσά, εκπροσωπούσε Κινέζους επενδυτές που είχαν προβεί σε αγορές ακινήτων στη χώρα μας μέσω της Golden Visa, ενώ τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με πληροφορίες, επεκτάθηκε και στο real estate, με βλέψεις ακόμη και στην Αλβανία καθώς πρόσφατα είχε αποκτήσει άδεια παραμονής για να δραστηριοποιηθεί και εκεί.

Η δικηγόρος της, που συνεργάζεται μαζί της τα τελευταία πέντε χρόνια, ανέφερε πως «δεν είχε αντιδικίες ή προσωπικές διαφορές με κανέναν. Η Γιου μού είχε πει ότι μαζί με μια άλλη κυρία που ήταν μεσίτρια αλβανικής καταγωγής είχαν μεταβεί στην Αλβανία τελευταία προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε επίπεδο ακινήτων στη χώρα».

Δύο ημέρες πριν εξαφανιστεί, η Γιου Τινγκ πήγε στη δικηγόρο της προκειμένου να μιλήσουν για τέσσερις υποθέσεις που την απασχολούσαν, για τις οποίες υπήρχαν μεγάλες οικονομικές διαφορές ύψους 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οφειλή αφορά τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις. «Για τις δύο ήδη κινηθήκαμε δικαστικά και για τις άλλες δύο είχα την εντολή της επίσης να κινηθώ με τον ίδιο τρόπο. Τελευταία επαφή που είχαμε ήταν στις 18 του μήνα διά ζώσης στο γραφείο μου και στις 19 το πρωί που μου έστειλε στο Viber δύο διαδικαστικά έγγραφα», λέει η δικηγόρος της.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και η υπόθεση εξαγοράς πρατηρίου καυσίμων στο Ρέντη πριν από δύο χρόνια. Η Γιου Τινγκ είχε διαμεσολαβήσει στη συμφωνία, φέρνοντας σε επαφή τον τότε ιδιοκτήτη με Κινέζους επενδυτές, οι οποίοι προχώρησαν στην αγορά της επιχείρησης. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας οι αγοραστές όρισαν την 50χρονη εκπρόσωπο και διαχειρίστρια της εταιρείας που ανέλαβε τη λειτουργία του πρατηρίου.

Η μοναδική οφειλή αφορούσε διακανονισμένη υποχρέωση προς τον ΕΦΚΑ, αλλά οι νέοι επενδυτές έπειτα από τρεις δόσεις σταμάτησαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οικονομικές οφειλές και να δεσμευτούν από τον προσωπικό λογαριασμό της 35.000 ευρώ.

Ο πρώην ιδιοκτήτης παρέμεινε ως υπάλληλος με τον γιο του στο βενζινάδικο έπειτα από συμφωνία με τους Κινέζους, καθώς οι νέοι ιδιοκτήτες δεν ήξεραν να λειτουργήσουν την επιχείρηση.