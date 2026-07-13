Τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά: Νεκρός οδηγός μηχανής ύστερα από σύγκρουση με βαν

Νέο θανατηφόρο τροχαίο συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 13 Ιουλίου στα Χανιά, επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος των Αγίων Πάντων στον Αποκόρωνα. Μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε σφοδρά με ένα βαν, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αλλοδαπού οδηγού της μηχανής. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του βαν, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στα Χανιά, επί του ΒΟΑΚ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 13 Ιουλίου.
  • Μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ένα βαν στους Άγιους Πάντες στον Αποκόρωνα, λίγο μετά τις 5:30 το πρωί.
  • Ο αλλοδαπός οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του, ενώ οι αρχές συνέλαβαν τον οδηγό του βαν και ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο θανατηφόρο τροχαίο επί του ΒΟΑΚ, συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, στα Χανιά.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στο ύψος στους Άιους Πάντες στον Αποκόρωνα, λίγο μετά τις 5:30 το πρωί, όταν μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ένα βαν.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο αλλοδαπός οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να τον παραλάβει, ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς ο αναβάτης της μοτοσικλέτας είχε εκπνεύσει.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του βαν, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

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