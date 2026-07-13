Τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά: Νεκρός οδηγός μηχανής ύστερα από σύγκρουση με βαν

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Νέο θανατηφόρο τροχαίο επί του ΒΟΑΚ, συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, στα Χανιά.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στο ύψος στους Άιους Πάντες στον Αποκόρωνα, λίγο μετά τις 5:30 το πρωί, όταν μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ένα βαν.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο αλλοδαπός οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να τον παραλάβει, ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς ο αναβάτης της μοτοσικλέτας είχε εκπνεύσει.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του βαν, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.