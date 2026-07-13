ΕΕ: Η Κομισιόν ανακοινώνει σήμερα Ειδικό Απεσταλμένο για το Κυπριακό – Η στρατηγική κίνηση των Βρυξελλών

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Μια σημαντική θεσμική αναβάθμιση της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, ένας εκ των Αντιπροέδρων της Κομισιόν αναλαμβάνει καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου για την Κύπρο, συνδέοντας πλέον άμεσα τη διαδικασία με την ηγεσία του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ.

Στρατηγική αναβάθμιση από τις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η Λευκωσία και οι Βρυξέλλες είχαν συμφωνήσει εδώ και καιρό ότι ο συγκεκριμένος διορισμός θα έπρεπε να αναβαθμιστεί.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τις προθέσεις της Φον ντερ Λάιεν για περαιτέρω εμπλοκή της ΕΕ.

Η επιλογή ενός Αντιπροέδρου της Επιτροπής αυξάνει το θεσμικό βάρος της ευρωπαϊκής συμμετοχής και ενισχύει άμεσα τη διαδικασία, συνδέοντάς την με την ίδια την Κομισιόν.

Με ανάρτησή της το βράδυ της Κυριακής, η Πρόεδρος της Κομισιόν θέλησε να στείλει ένα σαφές μήνυμα για το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δείχνοντας ότι η ΕΕ θα είναι παρούσα με ουσιαστικό τρόπο στη νέα προσπάθεια που έχει αναληφθεί υπό τα Ηνωμένα Έθνη.

Η ανακοίνωση του διορισμού συμπίπτει χρονικά με τη συνάντηση που θα έχουν αργότερα σήμερα στο Παρίσι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου έχει ήδη προγραμματίσει συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γκουτέρες

Στην ανάρτησή της, η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει σήμερα τον νέο ειδικό αντιπρόσωπο εκ μέρους της Επιτροπής.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Διαπιστώνουμε μια ανανεωμένη δυναμική για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος».

Good call with @antonioguterres. We can sense a renewed momentum to solve the Cyprus issue within the @UN framework and in line with the principles, values and legislation of the EU. The opportunity should be seized. We look forward to progress over the months to come. The… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2026



Η ίδια διευκρίνισε ότι αυτό πρέπει να γίνει εντός του πλαισίου του ΟΗΕ και σε συμφωνία με τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της ΕΕ.

Συμπλήρωσε ακόμη ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει την προσπάθεια με όλη την απαραίτητη βοήθεια και τα μέσα που διαθέτει, επισημαίνοντας ότι ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος για το Κυπριακό θα ονομαστεί σήμερα.

Το παρασκήνιο της διαδοχής

Η ανάγκη για νέο διορισμό προέκυψε μετά την παραίτηση του πρώην Επιτρόπου Διεύρυνσης της ΕΕ, Γιοχάνες Χαν, στις 23 Μαρτίου από τη θέση του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό.

Ο Χαν αποχώρησε προκειμένου να αναλάβει την προεδρία του Γενικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας.

Είχε διοριστεί στον ρόλο αυτό τον Μάιο του 2025, έπειτα από μια πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες για την επανένωση της Κύπρου.