«Κλείδωσαν» οι μονομάχοι

Ενα νέο τοπίο ανταγωνισμού διαμορφώνεται στην πρωινή ζώνη μετά την οριστικοποίηση του σχεδιασμού και τις συμφωνίες με πρόσωπα πρώτης γραμμής στα τέσσερα μεγάλα κανάλια. Γιώργος Λιάγκας, Σίσσυ Χρηστίδου, Ζήνα Κουτσελίνη και Κατερίνα Καινούργιου θα είναι τα κεντρικά πρόσωπα στη μάχη της πρώην ψυχαγωγικής ζώνης που στρέφεται πλέον στο infotainment.

Οι προγραμματικές και οικονομικές αλχημείες που επεξεργάζονταν τα κανάλια με ασκήσεις επί χάρτου σε συνθήκες εργαστηρίου εξελίσσονται σε οριστικές αποφάσεις που αλλάζουν ριζικά την πρωινή ζώνη. Για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, οι βασικοί ανταγωνιστές συντονίζονται στο ίδιο slot και η πρωινή ζώνη αποκτά και πάλι σταθερό για όλους ωράριο, το παραδοσιακό 10:00 με 13:00. Το Mega βάζει ένα μεγάλο στοίχημα για τη νέα σεζόν καθώς «κλείδωσε» τη μετακίνηση της Σ. Χρηστίδου από το Σαββατοκύριακο στο καθημερινό πρόγραμμα.

Το «Χαμογέλα και πάλι» και η ομάδα του, που συνεχίζει αυτούσια με μικρές προσθήκες, θα δοκιμαστούν για πρώτη φορά στις συνθήκες του ακραίου ανταγωνισμού και της ταχύτητας του καθημερινού στίβου. Στόχος είναι να καλύψουν με επάρκεια τόσο την πολιτική όσο και την πιο ανάλαφρη επικαιρότητα, ενώ η έναρξη της εκπομπής μετακινείται από τις 9:20 στις 10:00.

Για δύο ακόμα χρόνια στον ΑΝΤ1 και με σταθερό όχημα το «Πρωινό» συνεχίζει ο Γ. Λιάγκας, μετά και την επίσημη ανακοίνωση του καναλιού. Στο πλευρό του παρουσιαστή παραμένουν ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη, ενώ επιδιώκεται μια σημαντική προσθήκη. Ο Γ. Λιάγκας επιθυμεί διακαώς να επαναφέρει στο πλευρό του τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, δέκα χρόνια μετά την τελευταία συνεργασία τους στην πρωινή ζώνη. Μετά το τέλος του «Buongiorno», ο δημοσιογράφος έδωσε τα χέρια για νέα ραδιοφωνική εκπομπή στον Ρυθμό του Ομίλου ΑΝΤ1, ενώ στο κάδρο μπαίνει και η πρόταση του καναλιού για το «Πρωινό». Η διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν τελικά υπάρξει συμφωνία του Δ. Ουγγαρέζου με το «Πρωινό», ο Γ. Λιάγκας επιθυμεί να τον δει στη θέση ακριβώς δίπλα του. Η εκπομπή επιστρέφει και πάλι με ώρα εκκίνησης στις 10:00, ενώ το πάνελ ενδέχεται να «κλειδώσει» στα τρία άτομα. Σε νέα ώρα και με νέο περιεχόμενο μπαίνει στη μάχη και η Ζ. Κουτσελίνη στο Star. Η πρωινή ζώνη του σταθμού θα ξεκινά στις 10:00 και στο περιεχόμενό της, εκτός από τα κοινωνικά θέματα, θα ενταχθούν και ψυχαγωγικά στοιχεία. Σε ένα τοπίο σημαντικών αλλαγών, σταθερή παραμένει η Κ. Καινούριου που επιστρέφει με την ίδια ομάδα και την ίδια «συνταγή» στον Alpha

Πηγή: Reallife