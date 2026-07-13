Κατολισθήσεις στην παραλία Μύρτος: «Είμαστε στα επίπεδα αποδεκτού κινδύνου» υποστηρίζει ο Λέκκας – «Οι ευθύνες 100% δικές τους» λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

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«Είμαστε στα επίπεδα του αποδεκτού κινδύνου» τόνισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, αναφερόμενος στην κατολίσθηση που έγινε πριν από μερικές ημέρες στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, ενώ μίλησε και για τα μέτρα προστασίας που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας.

Όπως είπε ο κ. Λέκκας στο ΟΡΕΝ, «είμαστε στα επίπεδα του αποδεκτού κινδύνου, ότι δηλαδή όπως δείχνουν τα πράγματα δεν θα έχουμε μεγάλες κατολισθήσεις, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, με μία ελάχιστη πιθανότητα, να εκδηλωθεί μία κατολίσθηση».

Εξήγησε στη συνέχεια ότι η κατολίσθηση έγινε στην άκρη της παραλίας και πρόσθεσε πως «ένα από τα θέματα που λαμβάνονται υπόψη για το αν θα κλείσει η παραλία είναι στην προκειμένη περίπτωση ο κατολισθητικός κίνδυνος, ο οποίος πρέπει να εκτιμηθεί επαρκώς για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Το εύκολο είναι να κλείσουμε την παραλία του Μύρτου, όμως σε αυτή τη χρονικό περίοδο, δεδομένου ότι ο Μύρτος είναι ίσως η καλύτερη παραλία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις».

Βίντεο τουριστών που ήταν μέσα στη σπηλιά:

Αναφορικά με την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας λόγω των κατολισθήσεων στο Μύρτο, είπε πως ελήφθησαν τα εξής μέτρα:

-Μέριμνα από εκ μέρους των δήμων, στους οποίους ανήκουν οι παραλίες, ώστε οι πολίτες να μην κάθονται κοντά στα βράχια

-Σε περιπτώσεις κατολισθήσεων να απομακρύνονται οι τουρίστες. Σε ερώτηση εάν θα προλάβουν να απομακρυνθούν οι πολίτες, ο κ. Λέκκας είπε πως οι κατολισθήσεις «δίνουν δείγματα».

-Μετά από σεισμικές δονήσεις ή βροχοπτώσεις οι παραλίες θα πρέπει να παραμείνουν κλειστές.

«Έχουμε πάρει τα απαιτούμενα μέτρα», συμπλήρωσε.

Γεράσιμος Παπαδόπουλου: Οι ευθύνες 100% δικές τους

Στο θέμα αναφέρεται ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του στα social media, όπου, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι «πρακτικά ουδείς εγγυάται την ασφάλεια όσων επισκέπτονται την παραλία».

Αναλυτικά, γράφει τα εξής:

«Άσχημα τα νέα με τις κατολισθήσεις στο Μύρτο Κεφαλονιάς. Οι ανακοινώσεις των υπευθύνων της αντισεισμικής προστασίας – δεν κατάλαβα γιατί όχι και της ΕΑΓΜΕ – λένε να βάλουν πινακίδες (δλδ. τόσα χρόνια δεν υπάρχουν?) και να κάνουν ζώνωση του κινδύνου. Πρακτικά ουδείς εγγυάται την ασφάλεια όσων επισκέπτονται την παραλία.

Δύο παρατηρήσεις:

1. Οι κατολισθήσεις αποτελούν κλασική περίπτωση επιταχυνόμενου φαινομένου. Το έδαφος κατολισθαίνει ασυνεχώς, με μικρές μετακινήσεις, όπως στο Μύρτο την περασμένη Πέμπτη, έως ότου γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα γίνει αυτό.

2. Κατολισθήσεις όπως του Μύρτου επιταχύνονται προς το καταστροφικό στάδιο, δλδ. προς τη μαζική κατολίσθηση, συνήθως μετά από έντονη βροχόπτωση αλλά και με ισχυρό σεισμό, όπως το 2014.

Δείτε τις φωτογραφίες που πήραμε με την ομάδα μου μετά το σεισμό μεγέθους 6.0 στις 26.1.2014. Κατολισθήσεις μεγάλων διαστάσεων διεγέρθηκαν από το σεισμό και κατέκλυσαν αστραπιαία πολλά σημεία της παραλίας.

‘Οποιοι νομίζουν ότι οι πινακίδες και η ζώνωση (δλδ. νέα μελετούλα) θα εγγυηθεί 100% ασφάλεια ας προχωρήσουν. Οι ευθύνες 100% δικές τους»

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Το βίντεο με τις κατολισθήσεις

Πριν από μερικά 24ωρα είδε το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο από την κατολίσθηση που σημειώθηκε σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς, που βρίσκεται πάνω από την ακτή, στην παραλία Μύρτος.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης του TikTok @tinabest2005, μεγάλοι βράχοι και χώμα αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία και σηκώνοντας σύννεφο σκόνης.

Οι λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο δεν φάνηκαν να τρομοκρατούνται, άλλωστε υπάρχει και ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα στο σημείο.

Δείτε το βίντεο: