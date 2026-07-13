Πλεύρης για συνθήματα στο σπίτι της Σ. Βολουδάκη: «Αλήτες, κότες και άχρηστα υποκείμενα οι δράστες»

Στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, στα Χανιά, αλλά και στις πρόσφατες επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος χρησιμοποίησε έντονη γλώσσα, χαρακτηρίζοντας τους δράστες ως «αλήτες» και «καθάρματα».

Μιλώντας αρχικά για τις εξελίξεις στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin, ο Θάνος Πλεύρης είπε στο ΕΡΤnews ότι η Πολιτεία δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια εξιχνίασης της επίθεσης. Τόνισε ότι πρόκειται για μία από τις δυσκολότερες υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι Αρχές. Όπως είπε, η πρόοδος της τεχνολογίας επέτρεψε τη συλλογή και αξιολόγηση νέων στοιχείων, τα οποία πλέον θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους εμπλεκόμενους.

Σημείωσε ακόμη ότι, κατά την άποψή του, όποιος εκτοξεύει μολότοφ σε κλειστό χώρο όπου βρίσκονται άνθρωποι ενεργεί με ενδεχόμενο δόλο, καθώς αποδέχεται το ενδεχόμενο να προκληθεί θάνατος. «Θεωρώ ότι η δουλειά έχει γίνει και σε προηγούμενο στάδιο, πιστεύω ότι η υπόθεση είναι δεμένη με αυτά που ακούω και μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη», τόνισε.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα, καταδίκασε τα απειλητικά μηνύματα κατά της Σέβης Βολουδάκη, ενώ χαρακτήρισε την 17 Νοέμβρη ως την «μήτρα» των τρομοκρατικών οργανώσεων της μεταπολίτευσης.

«Αυτή η προκλητική επίθεση απ’ αυτά τα αληταριά εκεί πέρα, στα Χανιά. Είναι μια μητέρα που έχει χάσει τον σύζυγό της και μεγαλώνει τρία παιδιά μόνη της και συμμετέχει στην πολιτική. Και αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καθάρματα, πηγαίνουν σε αυτή τη γυναίκα. Πιστεύω ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους, που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες, οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορωνίδα αυτόν τον Κουφοντίνα, ο οποίος ήξερε να σηκώνει όπλο και να σκοτώνει, αλλά τον θυμάστε πριν από δύο χρόνια που έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν θα έκανε πίσω, αυτός ο υποτιθέμενος επαναστάτης σαν κοτούλα σταμάτησε την απεργία πείνας. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, γι’ αυτό λέμε ότι δεν τους φοβόμαστε. Είναι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειες τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους, που ψάχνουν να βρουν, τους φταίει η κοινωνία και πάνε και επιτίθενται σε μία γυναίκα», είπε ο Θάνος Πλεύρης και πρόσθεσε: «Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε, δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι».

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, «η τρομοκρατία αυτή τη στιγμή στο 80% της μεταπολίτευσης τρομοκρατία της άκρας αριστεράς». «Η μήτρα των τρομοκρατικών οργανώσεων ήταν η “17 Νοέμβρη”. Από εκεί βγήκαν ΕΛΑΣ, Πυρήνες κ.α. Η φυσιογνωμία τους έχει ιδεολογικό πρόσημο», συμπλήρωσε.

«Για να καταλάβετε τι γκασμάδες είναι, κατέβηκε η άλλη η κοπέλα στα Χανιά και έρχονται οι δικοί της να δυσκολέψουν τη θέση της γιατί πηγαίνοντας και γράφοντας αυτά τα συνθήματα, είναι οι σύντροφοι και οι ίδιοι έρχονται και προδίδονται γιατί λένε θα σας βάλουμε γκαζάκια και θα σας σκοτώσουμε» κατέληξε ο Θάνος Πλεύρης.