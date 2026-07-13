Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης από τον ΣΥΡΙΖΑ – «Συμπαρατάσσομαι με την ΕΛΑΣ»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες μέρες, δηλώνοντας τη στήριξή του στην «ΕΛΑΣ του Τσίπρα» και εκτιμώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.

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Πολιτική

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες μέρες άφησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
  • Δήλωσε τη στήριξή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, την οποία χαρακτήρισε «ελπιδοφόρο μήνυμα» και «νικηφόρο σχήμα» για την ανατροπή της πολιτικής που φτωχοποίησε τον ελληνικό λαό.
  • Εκτίμησε ότι είναι πολύ πιθανόν να αποχωρήσουν κι άλλοι βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι αποφάσεις του θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες μέρες άφησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας τη στήριξή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

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Μιλώντας, στο Ertnews είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα πολύ μεγάλο σταυροδρόμι,  ενώ σχετικά με την ΚΕ του Σαββάτου, που συγκάλεσε η λεγόμενη «εσωκομματική αντιπολίτευση», είπε ότι «αυτή η πλειοψηφία που φτιάχτηκε είναι η μειοψηφούσα άποψη του κόμματος».

«Εγώ έχω πει ότι συμπαρατάσσομαι με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, διότι εκεί είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα, εκεί διαμορφώνεται το νικηφόρο σχήμα, προκειμένου να ανατραπεί αυτή η πολιτική που φτωχοποίησε τον ελληνικό λαό», τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

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«Ή θέλουμε ένα μεγάλο νικηφόρο κίνημα ή θα φτιάξουμε περιπτεράκια»

Ερωτηθείς εάν σκέφτεται να ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες μέρες, απάντησε: «Ναι, σαφώς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες και τις αποφάσεις του. Και όχι μόνο εγώ. Είναι μία μεγάλη μερίδα και πλειοψηφία που προβληματιζόμαστε επ’ αυτού του διλήμματος και είμαστε μπροστά σε αυτό το σταυροδρόμι. Ή θέλουμε ένα μεγάλο νικηφόρο κίνημα που θα ανατρέψει αυτή την πολιτική ή θα φτιάξουμε περιπτεράκια και ο καθένας θα είναι αφεντικό στο δικό του και θα νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης».

Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτόπουλος εκτίμησε ότι είναι πολύ πιθανόν να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ κι άλλοι βουλευτές. «Σήμερα συγκαλώ ευρεία σύσκεψη των ανθρώπων που με έχουν στηρίξει, στο γραφείο μου στην Πάτρα, για να μπορέσουμε και να ακούσουμε τι λέει και ο κόσμος, οι άνθρωποι που μας στηρίζουν. Δεν μπορείς να μην τους λαμβάνεις υπόψη σου» ανέφερε ο βουλευτής Αχαΐας, σημειώνοντας ότι θα ληφθούν αποφάσεις τις επόμενες μέρες και θα υπάρξουν ανακοινώσεις.

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