EuroMOMO: Περισσότεροι από 10.000 επιπλέον θάνατοι στην Ευρώπη από τον καύσωνα του Ιουνίου – Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο

Περισσότεροι από 10.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στην Ευρώπη στα τέλη Ιουνίου λόγω του σφοδρού κύματος καύσωνα, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά άτομα άνω των 65 ετών. Τα στοιχεία, που δημοσιεύτηκαν από το EuroMOMO, συνδέουν αυτό το «ασυνήθιστο και πολύ μεγάλο πλεόνασμα θνησιμότητας» με την ακραία ζέστη, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

heatwave vatican italy AP
Βατικανό, Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερους από 10.000 επιπλέον θανάτους προκάλεσε στην Ευρώπη το σφοδρό κύμα καύσωνα που έπληξε το δυτικό τμήμα της ηπείρου στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.
  • Η συντριπτική πλειονότητα αυτών, περισσότεροι από 9.000, αφορούν ανθρώπους 65 ετών και άνω, με τους επιστήμονες να μην βρίσκουν άλλους σημαντικούς παράγοντες.
  • Η Γαλλία και το Βέλγιο κατέγραψαν «πολύ μεγάλο πλεόνασμα» θνησιμότητας, ενώ οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το κύμα καύσωνα θα ήταν «πρακτικά αδύνατο» χωρίς την κλιματική αλλαγή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Περισσότερους από 10.000 επιπλέον θανάτους προκάλεσε στην Ευρώπη το σφοδρό κύμα καύσωνα που έπληξε το δυτικό τμήμα της ηπείρου στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Ηνωμένο Βασίλειο: Περίπου 2.700 θάνατοι από τους καύσωνες Μαΐου – Ιουνίου σε Αγγλία και Ουαλία – 440 θάνατοι την ημέρα κατά την κορύφωση

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από εθνικές στατιστικές θνησιμότητας σε 27 ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνουν πλεονάζοντες θανάτους από κάθε αιτία, όχι μόνο συνδεόμενους με την ακραία ζέστη, στη διάρκεια της εβδομάδας 22 με 28 Ιουνίου, όταν ο καύσωνας κορυφώθηκε στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βρετανία και σε άλλες χώρες.

Αλλά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν υπάρχουν άλλοι σημαντικοί γνωστοί παράγοντες, όπως εξάρσεις της COVID-19, που θα μπορούσαν να έχουν συντελέσει στους 10.650 πλεονάζοντες θανάτους εκείνη την εβδομάδα.

Γαλλία: Εφιάλτης που «θα διαρκέσει ημέρες» στο δάσος του Φονταινεμπλό – Πύρινη κόλαση «πρωτοφανούς κλίμακας» έξω από το Παρίσι

Στο στόχαστρο της ζέστης οι άνω των 65

Η συντριπτική πλειονότητα -περισσότεροι από 9.000- αφορούν ανθρώπους 65 ετών και άνω, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το EuroMOMO, ένα δίκτυο που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Η ακραία ζέστη μπορεί να απειλήσει τη ζωή ενός ανθρώπου προκαλώντας θερμοπληξία ή επιδεινώνοντας τις καρδιαγγειακές νόσους και τις παθήσεις του αναπνευστικού και οι πιο ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι.

«Ασυνήθιστο και πολύ μεγάλο πλεόνασμα θνησιμότητας»

«Είναι ασυνήθιστο να υπάρχουν τόσοι πλεονάζοντες θάνατοι αυτή την περίοδο του έτους. Είναι ειλικρινά πολύ μεγάλος ο αριθμός», δήλωσε στο Reuters ο Λάσε Βέστεργκαρντ, ο επικεφαλής γιατρός του ινστιτούτου της Δανίας Statens Serum, που φιλοξενεί το EuroMOMO (Σ.τ.Σ: το ευρωπαϊκό δίκτυο παρακολούθησης της θνησιμότητας που καταγράφει και μετρά σε πραγματικό χρόνο τους επιπιπλέον θανάτους σε 27 ευρωπαϊκές χώρες).

«Είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε αυτό το υψηλό πλεόνασμα θνησιμότητας με άλλον τρόπο παρά μόνο με την ακραία ζέστη», εξήγησε ο ίδιος.

Τα στοιχεία του EuroMOMO μπορεί να αναθεωρηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες όσο προκύπτουν περισσότερα στοιχεία.

Το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το κύμα καύσωνα στα τέλη Ιουνίου θα ήταν «πρακτικά αδύνατο» χωρίς την προκληθείσα από τον άνθρωπο κλιματική αλλαγή, η οποία καθιστά τα κύματα καύσωνα συχνότερα και εντονότερα.

Το ακραίο κύμα καύσωνα στο τέλος Ιουνίου προκάλεσε προβλήματα στις ενεργειακές προμήθειες, οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και κατέρριψε ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η θνησιμότητα των ίδιων ευρωπαϊκών χωρών συνδυαστικά κατά τις προηγούμενες οκτώ εβδομάδες ήταν κατά μέσον όρο περίπου 500 θάνατοι ανά εβδομάδα κατώτεροι από τα συνήθη επίπεδα.

Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο

Το EuroMOMO δεν δίνει στη δημοσιότητα τον αριθμό των πλεοναζόντων θανάτων ανά χώρα, αλλά επισημαίνει ότι η Γαλλία και το Βέλγιο είναι οι μοναδικές δύο χώρες στην Ευρώπη που κατέγραψαν «πολύ μεγάλο πλεόνασμα» θνησιμότητας την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Η πλεονάζουσα θνησιμότητα στο Βέλγιο ήταν η υψηλότερη στη διάρκεια κάθε καταγεγραμμένου καύσωνα στα αρχεία από το 2000, σύμφωνα με το ινστιτούτο δημόσιας υγείας της χώρας Sciensano.

Μια ξεχωριστή επιστημονική μελέτη, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, εκτιμά ότι 2.700 άνθρωποι πέθαναν από αιτίες που συνδέονται με την ακραία ζέστη μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία στη διάρκεια του καύσωνα του Μαΐου και του Ιουνίου.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ