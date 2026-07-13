Τουρκικά ΜΜΕ: Αρθρογράφος της Yeni Akit «προτρέπει» την Ελλάδα να επεκτείνει τα 12 μίλια για να… προσαρτήσει η Άγκυρα τα νησιά του Αιγαίου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε ένα πρωτοφανές παραλήρημα γεωγραφικής αυθαιρεσίας και αναθεωρητικής ρητορικής προχώρησε ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας Yeni Akit, Μουχαμέτ Κουτλού.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, ο Τούρκος δημοσιογράφος επιχειρεί να παρουσιάσει μια θεωρία, σύμφωνα με την οποία μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε αυτόματα στην… απώλεια ελληνικών νησιών υπέρ της Άγκυρας.

«Μαξιμαλιστική» ρητορική

Το άρθρο ξεκινά με μια ειρωνική και άκρως προκλητική εισαγωγή, με τον Κουτλού να αναφέρεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό με το υποκοριστικό «Μίτσο» (Miço) χάριν… «γειτονικής οικειότητας», ενώ σχολιάζει σκωπτικά τις ελληνικές αναφορές περί διαρκούς τουρκικής απειλής.

Στη συνέχεια, ο αρθρογράφος αναπτύσσει το δικό του ιδιότυπο σκεπτικό.

Yunanistan karasularını 12 mile çıkarmalıdır! https://t.co/RREc8Avffy — Muhammet Kutlu (@MuhammetKutlu) July 12, 2026



«Ναι, καλά διαβάσατε. Η Ελλάδα πρέπει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια χωρίς καθυστέρηση. Αυτό είναι το πιο φυσικό δικαίωμα ενός γείτονα. […] Φυσικά και πρέπει να το κάνει. Ειδικά με μια γενοκτονική, υπερδύναμη όπως το σιωνιστικό Ισραήλ πίσω της, κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει».

Το γεωγραφικό «παράδοξο» και η απειλή της «αμοιβαιότητας»

Θέλοντας να στηρίξει το αφήγημά του, ο Τούρκος αρθρογράφος επιδίδεται σε μια λεπτομερή καταγραφή των αποστάσεων των ελληνικών νησιών από τις τουρκικές ακτές, σημειώνοντας ότι τα 12 ναυτικά μίλια ισοδυναμούν με περίπου 22 χιλιόμετρα – στην αλήθεια, είναι περίπου 19.

Στο πλαίσιο αυτό, παραθέτει τις δικές του μετρήσεις για νησιά όπως:

το Καστελόριζο (Μεΐς για τους Τούρκους) στα 2,1 χλμ.,

(Μεΐς για τους Τούρκους) στα 2,1 χλμ., τη Σάμο (1 χλμ. από το Κουσάντασι),

(1 χλμ. από το Κουσάντασι), τη Χίο (8 χλμ. από το Τσεσμέ),

(8 χλμ. από το Τσεσμέ), τη Λέσβο (17 χλμ. από το Αϊβαλί),

(17 χλμ. από το Αϊβαλί), τη Ρόδο (18 χλμ. από τη Μούγλα),

(18 χλμ. από τη Μούγλα), την Κω (4 χλμ. από το Μποντρούμ) και

(4 χλμ. από το Μποντρούμ) και τη Σύμη (6-8 χλμ.), συμπεριλαμβάνοντας στο ίδιο πλαίσιο τη Λέρο, την Κάλυμνο και την Πάτμο.

Στη συνέχεια, ο Κουτλού ξεδιπλώνει την αναθεωρητική θεωρία της Άγκυρας, επικαλούμενος αυθαίρετα την αρχή της αμοιβαιότητας.

«Εάν είναι φυσικό για τη γείτονά μας και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, τότε είναι εξίσου φυσικό και για την Τουρκία να επεκτείνει τα δικά της χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας», γράφει.

Καταλήγοντας, ο αρθρογράφος της Yeni Akit προχωρά σε μια ευθεία πλην σαφώς ανυπόστατη απειλή, ισχυριζόμενος ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων εκατέρωθεν θα έθετε τα ελληνικά νησιά υπό τουρκική κυριαρχία.

«Ωστόσο, εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και η Τουρκία πράξει το ίδιο, τότε τα Δωδεκάνησα και εκατοντάδες μικρότερες νησίδες και βραχονησίδες που τα περιβάλλουν θα ενταχθούν αυτόματα εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων και θα γίνουν τμήμα της Τουρκίας. Επομένως, δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα με το να επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Μάλιστα, θα ήμασταν και ευτυχείς», σημειώνει.

«Το αν η Ελλάδα θα είναι ευτυχισμένη με το αποτέλεσμα, δεν το γνωρίζω», καταλήγει ο Κουτλού.