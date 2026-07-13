Σπίρτζης: «Η πολιτική μου αξιοπρέπεια δεν μου επιτρέπει να αποδεχθώ την κοινοβουλευτική έδρα»

Ο Χρήστος Σπίρτζης δεν αποδέχεται την κοινοβουλευτική έδρα της Α' Ανατολικής Αττικής, την οποία κατείχε ως πρώτος επιλαχών μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Η απόφασή του οφείλεται σε διαφωνίες με τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και λόγους πολιτικής αξιοπρέπειας, όπως αναφέρει σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Χρήστος Σπίρτζης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χρήστος Σπίρτζης δεν αποδέχεται την έδρα Α΄ Ανατολικής Αττικής, όπως ανακοίνωσε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής.
  • Στην επιστολή του, ο Χρήστος Σπίρτζης αναφέρει ότι “η πολιτική αξιοπρέπεια που οφείλουμε όλοι να τηρούμε, δεν μου επιτρέπει να αποδεχθώ την κοινοβουλευτική έδρα της Α’ Ανατολικής Αττικής”.
  • Ο Χρήστος Σπίρτζης ήταν ο πρώτος επιλαχών για την έδρα, μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δεν αποδέχεται την έδρα Α΄ Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Σπίρτζης, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής.

Χρήστος Σπίρτζης: Δεν αποδέχεται την έδρα μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου

«Κύριε Πρόεδρε, φίλε Νικήτα, οι διαφωνίες μου με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, που ήμουν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές και η πολιτική αξιοπρέπεια που οφείλουμε όλοι να τηρούμε, δεν μου επιτρέπουν να αποδεχθώ την κοινοβουλευτική έδρα της Α’ Ανατολικής Αττικής. Με εκτίμηση Χρήστος Σπίρτζης», αναφέρεται στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής.

Ο Χρήστος Σπίρτζης ήταν ο πρώτος επιλαχών, μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ