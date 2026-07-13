Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους.
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά
Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ
Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. – Η ομιλία αφορούσε την τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. – Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους.
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