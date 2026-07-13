ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους. Πολιτική