Γερμανία: Ζευγάρι του ISIS κρατούσε ως σκλάβες κορίτσια 5 και 12 ετών – Τα αδιανόητα βασανιστήρια και οι βαριές ποινές

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Σε βαρύτατες ποινές κάθειρξης καταδικάστηκε από τη γερμανική δικαιοσύνη ένα ζευγάρι μελών του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), το οποίο κρατούσε ως σκλάβες δύο ανήλικα κορίτσια από τη θρησκευτική μειονότητα των Γιαζίντι.

Το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στον άνδρα και κάθειρξη εννέα ετών και έξι μηνών στη σύζυγό του, κλείνοντας με καθυστέρηση μια δικαστική αυλαία που έφερε ξανά στο φως τη φρίκη των εγκλημάτων πολέμου των τζιχαντιστών.

Το χρονικό της αιχμαλωσίας και της σκλαβιάς

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και το δικαστήριο, ο Twana HS και η Asia RA βρίσκονταν στο Ιράκ και τη Συρία, σε εδάφη ελεγχόμενα από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, μεταξύ 2015 και 2017.

Εκεί, αρχικά υποδούλωσαν ένα 5χρονο κορίτσι Γιαζίντι. Αργότερα, στα χέρια τους έπεσε και ένα δεύτερο κορίτσι, ηλικίας 12 ετών.

Τα δύο παιδιά ανήκαν στη θρησκευτική μειονότητα των Γιαζίντι, κατά των οποίων το ISIS διέπραξε γενοκτονία από το 2014 και μετά. Χιλιάδες άνθρωποι δολοφονήθηκαν, ενώ γυναίκες και κορίτσια απήχθησαν και υποδουλώθηκαν.

Μακιγιάζ πριν από τους βιασμούς και βασανιστήρια

Τα δύο θύματα εξαναγκάζονταν να εργάζονται για το ζευγάρι, να διαχειρίζονται το νοικοκυριό και υπέστησαν κατήχηση με την ιδεολογία της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Twana HS βίασε επανειλημμένα και τα δύο κορίτσια. Η σύζυγός του κατηγορείται για υποστήριξη των εγκλημάτων.

Όπως αναφέρθηκε στη διαδικασία: «Προετοίμαζε ένα δωμάτιο και έβαφε ένα από τα κορίτσια πριν από τις επιθέσεις».

Πέρα από αυτό, τα παιδιά ήταν εκτεθειμένα στον τρόμο που επέβαλλε το ζευγάρι. Ο άνδρας φέρεται, μεταξύ άλλων, να χτυπούσε το μεγαλύτερο κορίτσι με ένα κοντάρι σκούπας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, «Η γυναίκα ζεμάτισε το χέρι του μικρότερου κοριτσιού με καυτό νερό».

Επιπλέον, και τα δύο κορίτσια αναγκάζονταν επανειλημμένα να στέκονται στο ένα πόδι για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ως τιμωρία.

Καθώς η τρομοκρατική οργάνωση απωθούνταν και έχανε εδάφη στα τέλη του 2017, οι κατηγορούμενοι διέφυγαν από τη Συρία.

Ωστόσο, δεν απελευθέρωσαν τα δύο κορίτσια. Αντίθετα, σύμφωνα με την έρευνα, παραδόθηκαν σε άλλα μέλη του ISIS.

Λυγμοί στην αίθουσα

Ένα από τα κορίτσια που είχαν υποδουλωθεί ήταν παρόν δικαστική αίθουσα στη Γερμανία και ξέσπασε σε κλάματα καθώς ανακοινωνόταν η ετυμηγορία τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Φίλιπ Στολ, ανέγνωσε την κατάθεση μίας εκ των εναγουσών, στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ακόμη και τα σκυλιά χαίρουν μεγαλύτερης εκτίμησης από εμάς».

Παράλληλα, ο δικαστής υπογράμμισε ότι η απόφαση της Δευτέρας αποτελεί την πρώτη καταδίκη στη Γερμανία για εξαναγκαστικό θρησκευτικό προσηλυτισμό, καθώς στην προκειμένη περίπτωση τα κορίτσια εξαναγκάστηκαν να αλλάξουν πίστη, από τον Γιαζιντισμό στο Ισλάμ.

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη μεταφορά τους στις φυλακές, όπου θα εκτίσουν τις πολυετείς ποινές τους, η κατηγορούμενη, η οποία είναι σήμερα 30 ετών, ζήτησε συγγνώμη κατά τη διάρκεια της δίκης.

Αντίθετα, ο πρώην σύζυγός της αρνήθηκε να μιλήσει στο δικαστήριο.

Η σύλληψη στη Γερμανία και η ετυμηγορία

Χρειάστηκαν να περάσουν χρόνια μέχρι οι φερόμενοι ως δράστες να εντοπιστούν και να συλληφθούν στη Γερμανία. Τον Απρίλιο του 2024, οι ερευνητές συνέλαβαν τη γυναίκα στο Ρέγκενσμπουργκ (Βαυαρία) και τον άνδρα στην περιοχή του Ροτ.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Έπειτα από μια δίκη που διήρκεσε περίπου ενάμισι έτος, το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου έκανε δεκτή την πρόταση της εισαγγελίας στα κύρια σημεία της.

Για τα δύο θύματα, η απόφαση σηματοδοτεί ένα καθυστερημένο τέλος σε μια δικαστική διαδικασία, η οποία έφερε για ακόμα μια φορά στο φως της δημοσιότητας, εντός της δικαστικής αίθουσας, τα αδιανόητα εγκλήματα που διέπραξε το ISIS εναντίον παιδιών των Γιαζίντι.

Με πληροφορίες από: Bild, DW