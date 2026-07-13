Καρέτσας: «Μπαμ» 35 εκατομμυρίων ευρώ από την Ντόρτμουντ – Υπογράφει πενταετές συμβόλαιο

Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση για το μέλλον του προχωρά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Το ανερχόμενο αστέρι του ποδοσφαίρου αποχαιρετά το Βέλγιο και την Γκενκ, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Καρέτσας θα συνεχίσει την καριέρα του στα γερμανικά γήπεδα, έχοντας βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τους «Βεστφαλούς».

Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός προέρχεται από δύο εντυπωσιακές σεζόν στο Βέλγιο, καθώς σημείωσε 3 γκολ και «μοίρασε» 18 ασίστ σε 49 αγώνες την περασμένη σεζόν.

Σύμφωνα με το Sky Germany, η διοίκηση της Ντόρτμουντ έχει συμφωνήσει με την Γκενκ στα 35 εκατ. ευρώ και τις επόμενες ημέρες, ο Καρέτσας θα ταξιδέψει στην Βεστφαλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Μπορούσια, όπως σχετικά επιβεβαίωσε και ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Ολε Μποκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ