Καρέτσας: «Μπαμ» 35 εκατομμυρίων ευρώ από την Ντόρτμουντ – Υπογράφει πενταετές συμβόλαιο

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ένα ανερχόμενο αστέρι του ποδοσφαίρου, συμφώνησε σε πενταετές συμβόλαιο με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, αποχωρώντας από την Γκενκ. Η μεταγραφή του 18χρονου μεσοεπιθετικού ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Sky Germany, και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

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Αθλητισμός

Καρέτσας Ντόρτμουντ
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχαιρετά το Βέλγιο και την Γκενκ, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
  • Ο Καρέτσας υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους «Βεστφαλούς», με τη συμφωνία να ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Sky Germany.
  • Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός προέρχεται από εντυπωσιακές σεζόν στο Βέλγιο, ενώ η μεταγραφή επιβεβαιώθηκε από τον αθλητικό διευθυντή της Ντόρτμουντ, Ολε Μποκ.

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Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση για το μέλλον του προχωρά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Το ανερχόμενο αστέρι του ποδοσφαίρου αποχαιρετά το Βέλγιο και την Γκενκ, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

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Ο Καρέτσας θα συνεχίσει την καριέρα του στα γερμανικά γήπεδα, έχοντας βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τους «Βεστφαλούς».

Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός προέρχεται από δύο εντυπωσιακές σεζόν στο Βέλγιο, καθώς σημείωσε 3 γκολ και «μοίρασε» 18 ασίστ σε 49 αγώνες την περασμένη σεζόν.

Σύμφωνα με το Sky Germany, η διοίκηση της Ντόρτμουντ έχει συμφωνήσει με την Γκενκ στα 35 εκατ. ευρώ και τις επόμενες ημέρες, ο Καρέτσας θα ταξιδέψει στην Βεστφαλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Μπορούσια, όπως σχετικά επιβεβαίωσε και ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Ολε Μποκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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