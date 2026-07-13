Βατικανό: Μεταφραστής υποστηρίζει ότι η Βίβλος μιλά για εξωγήινους – Τον απέλυσαν «στο λεπτό» για τη θεωρία του

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Μια ριζοσπαστική και άκρως αμφιλεγόμενη επανερμηνεία της Αγίας Γραφής οδήγησε στην άμεση αποπομπή ενός Ιταλού μελετητή από εκδοτικό οίκο του Βατικανού.

Ο Μάουρο Μπιλίνιο, βασιζόμενος στην κατά λέξη απόδοση του πρωτότυπου εβραϊκού κειμένου, υποστηρίζει ότι η Βίβλος δεν περιγράφει συναντήσεις με έναν άυλο Θεό, αλλά με μια ομάδα θνητών, εξωγήινων όντων από σάρκα και οστά.

«Με απέλυσαν σε ένα λεπτό»

Ο Μάουρο Μπιλίνιο, Ιταλός επιστήμονας που εργαζόταν ως μεταφραστής της Βίβλου για τον Edizioni San Paolo, έναν μεγάλο καθολικό εκδοτικό οίκο που συνδέεται με το Βατικανό, αποκάλυψε τις συνέπειες που είχαν οι θεωρίες του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Project Unity» και στον παρουσιαστή Τζέι Άντερσον, δήλωσε: «Όταν άρχισα να γράφω αυτό που πραγματικά διάβαζα στην εβραϊκή Βίβλο, με απέλυσαν σε ένα λεπτό».

Σύμφωνα με τον Μπιλίνιο, τα συμπεράσματά του προκύπτουν από τη μεταφορά του πρωτότυπου εβραϊκού κειμένου αυστηρά κατά λέξη, χωρίς το φίλτρο των αιώνων θεολογικής ερμηνείας.

Ισχυρίζεται ότι πολλά από τα πιο γνωστά αποσπάσματα της Βίβλου αναδιαμορφώθηκαν από μεταγενέστερες θρησκευτικές παραδόσεις, συσκοτίζοντας τις πραγματικές προθέσεις των αρχαίων συγγραφέων.

Το μυστικό της λέξης «Elohim»

Στο επίκεντρο της θεωρίας του βρίσκεται η λέξη «Elohim» (Ελοχίμ), η οποία συναντάται 2.570 φορές στο Ιερό Βιβλίο και συνήθως μεταφράζεται ως «Θεός».

Ο Μπιλίνιο επισημαίνει ότι η λέξη έχει πληθυντική μορφή και, κατά την άποψή του, σημαίνει «Θεοί».

«Υπάρχουν πολλαπλές θεϊκές φιγούρες, με διαφορετικά ονόματα του Θεού», εξήγησε. «Αν οι Elohim δεν είναι ο Θεός, η Βίβλος είναι ένα άλλο βιβλίο».

Αντί να βλέπει τους Elohim ως πνευματικά όντα, ο Ιταλός μελετητής πιστεύει ότι επρόκειτο για εξελιγμένα όντα: «Οι Elohim ήταν από σάρκα και οστά, αλλά με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ωστόσο παρέμεναν θνητοί, με ανώτερη τεχνολογία και ανώτερες δυνάμεις».

Η θεωρία του συνδέεται με την αμφιλεγόμενη υπόθεση των «αρχαίων αστροναυτών» που έγινε δημοφιλής από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντένικεν στο μπεστ σέλερ του 1968 «Αρματα των Θεών».

Πριν από τον θάνατό του, νωρίτερα φέτος, ο Φον Ντένικεν είχε συνεργαστεί με τον Μπιλίνιο στο βιβλίο «Skies Afire».

Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Φον Ντένικεν, που εστιάζει σε μνημεία όπως οι αιγυπτιακές πυραμίδες, ο Μπιλίνιο βασίζεται στις δικές του μεταφράσεις.

Στο βιβλίο του «Gods of the Bible», σημειώνει: «Εκεί που οι άνθρωποι διάβαζαν “Θεός” και οδηγήθηκαν στο να πιστεύουν ότι οι βιβλικοί συγγραφείς είχαν γράψει τη λέξη “Θεός”, οι μελετητές διάβαζαν τον αμετάφραστο όρο “Elohim” και συνειδητοποιούσαν ότι αυτός ο όρος είναι προβληματικός».

Υποστηρίζει ότι τα εβραϊκά λεξικά προσφέρουν ένα πολύ ευρύτερο φάσμα εννοιών για τη λέξη Elohim, όπως «θεοί», «δικαστές», «άρχοντες», «υπεράνθρωπα όντα», «άγγελοι», «παιδιά του Θεού» και «εκείνοι από ψηλά».

Επιπλέον, η λέξη εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη τόσο με ρήματα στον ενικό όσο και στον πληθυντικό, γεγονός που, όπως λέει, υποδηλώνει ότι δεν αναφέρεται πάντα σε μια ενιαία θεότητα.

Ο Ψαλμός 82 και το «Συμβούλιο»

Ένα κεντρικό απόσπασμα για τη θεωρία του είναι ο Ψαλμός 82, όπου ο Θεός εμφανίζεται να στέκεται ανάμεσα σε άλλα θεϊκά όντα και να δηλώνει: «Είστε “θεοί”· είστε όλοι γιοι του Υψίστου. Αλλά θα πεθάνετε σαν κοινοί θνητοί· θα πέσετε όπως κάθε άλλος άρχοντας».

Για τον Μπιλίνιο, αυτό περιγράφει μια συνέλευση των Elohim και όχι έναν μοναδικό, παντοδύναμο Θεό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βιβλικός μελετητής Μάικλ Σ. Χάιζερ είχε επίσης ερμηνεύσει τον Ψαλμό 82 ως περιγραφή ενός θεϊκού συμβουλίου, αν και θεωρούσε τα μέλη του ως πνευματικές οντότητες και όχι ως εξωγήινους.

Το «Όραμα» του Ιεζεκιήλ ως τεχνολογικό σκάφος

Ο Ιταλός συγγραφέας επεκτείνει αυτή την ερμηνεία και σε άλλα βιβλικά αποσπάσματα, υποστηρίζοντας ότι όσα παραδοσιακά θεωρούνται υπερφυσικά οράματα, στην πραγματικότητα αποτελούν περιγραφές προηγμένης τεχνολογίας από αυτόπτες μάρτυρες.

The Vatican fired me after I claimed a word used 2,570 times in the Bible refers to alien beings https://t.co/6M07QIZeQO — Daily Mail (@DailyMail) July 12, 2026



Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Βιβλίο του Ιεζεκιήλ, το οποίο περιγράφει «τροχούς τον έναν μέσα στον άλλον» που «κινούνταν προς κάθε κατεύθυνση χωρίς να στρέφονται».

Ενώ οι θεολόγοι το ερμηνεύουν ως συμβολικό όραμα της δόξας του Θεού, ο Μπιλίνιο πιστεύει ότι ο προφήτης περιέγραφε ένα σκάφος με τις περιορισμένες λέξεις που διέθετε πριν από 2.500 χρόνια.

«Ο αρχαίος εβραϊκός όρος “ruah” είχε ένα πολύ συγκεκριμένο νόημα, καθώς σήμαινε “άνεμος”, “ανάσα”, “κινούμενος αέρας”, “άνεμος καταιγίδας” και έτσι, με μια ευρύτερη έννοια, “αυτό που κινείται γρήγορα στον εναέριο χώρο“», αναφέρει ο Μπιλίνιο.

Κατά την άποψή του, η μεταγενέστερη θεολογική ερμηνεία μετέτρεψε τη λέξη σε «πνεύμα», αλλοιώνοντας την αρχική πρόθεση για μια κυριολεκτική περιγραφή κάποιου αντικειμένου που κινούνταν ταχύτατα στον ουρανό.

Ο ίδιος επιμένει ότι ο Ιεζεκιήλ κατέγραφε ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός.

«Έχουμε μια περιγραφή μιας πολύ κοντινής συνάντησης με ένα άγνωστο αντικείμενο που βρισκόταν αναμφίβολα στον αέρα. Έμοιαζε με σύννεφο καταιγίδας που ερχόταν από τον βορρά – στο κέντρο του, ο προφήτης είδε μια φωτιά (ένα σύστημα πρόωσης;) να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της, σαν φωτεινή ακτινοβολία».

Με πληροφορίες από: Daily Mail