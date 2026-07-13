Ώρα μηδέν στον ΣΥΡΙΖΑ: Σε εξέλιξη η κρίσιμη Πολιτική Γραμματεία – Παραιτήθηκαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑμε αλλαγές συσχετισμών στο εσωκομματικό τοπίο. Με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματεία, στην οποία αναμένεται να τεθούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα, από την αλλαγή της απόφασης του κόμματος για στήριξη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και τον οδικό χάρτη έως τις εκλογές, μέχρι την εκλογή προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ανακοίνωσαν τις παραιτήσεις τους η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, η υπεύθυνη οργανωτικού Ελένη Συμεωνίδου, ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Σταχτός, και άλλα τρία μέλη.

Ήδη έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκαν από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή η Αναστασία Σαπουνά και άλλα πέντε μέλη, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις. Μαζί την κ. Σαπουνά παραιτήθηκαν οι Γκέλυ Βισβίκη, Δέσποινα Σίνου, Πάνος Λαμπρινίδης Σταχτός, Ελένη Συμεωνίδου, Σταματία Τσουμέα.

Παρόντα πάντως στη συνεδρίαση είναι τα περισσότερα κορυφαία στελέχη, όπως οι Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης.

Αναλυτικά η δήλωση παραίτησης της κ. Σαπουνά και των μελών της Πολιτικής Γραμματείας:

«Την ώρα, που στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται τα αδιέξοδα από την κυβερνητική πολιτική, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βιώνουμε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης, με απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές.

Ενώ η κοινωνία μας ζητά να εργαστούμε για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές, με την ευρύτερα δυνατή συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων, κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιλέγουν τη συστηματική υπονόμευση του κόμματος και της Αριστεράς.

Πολλαπλασιάζονται συμπεριφορές και επιλογές, που δείχνουν πλήρη έλλειψη σεβασμού στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο ίδιο το κόμμα μας, αλλά και στην ιστορία και τις αξίες της Αριστεράς.

Η Αριστερά της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας και της δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με δημόσιες επιθέσεις, αντιδικίες, ένταση και χαρακτηρισμούς.

Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, των Οργάνων του και των συλλογικών αποφάσεων, πλήττει την ιστορία, την προσφορά και τις θυσίες του χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζει αυτή τη διαδρομή ως πεδίο διαχείρισης προσωπικών φιλοδοξιών.

Η μεταπολιτική της εποχής επιδιώκει ακριβώς αυτό: να εξαφανίσει τις ιδέες και να πείσει τους πολίτες ότι όλοι είναι ίδιοι και ότι η πολιτική είναι ένας ατελείωτος διαγκωνισμός ατομικής προβολής.

Απέναντι σε αυτή την ισοπεδωτική λογική, οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι.

Η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά, την ισονομία, τα δικαιώματα.

Ενώ η Δεξιά οικοδομεί ανενόχλητη την πολιτική της κυριαρχία, ο προοδευτικός χώρος δεν επιτρέπεται να εγκλωβίζεται στον κατακερματισμό και στις προσωπικές διαδρομές.

Όσοι επιλέγουν να γκρεμίζουν αντί να συνθέτουν και να διχάζουν αντί να ενώνουν, ας αναλάβουν και την ευθύνη των επιλογών τους.

Γιατί όταν η Αριστερά χάνει, δεν χάνει ένα κόμμα. Χάνει η κοινωνία, που έχει ανάγκη από μια ισχυρή, αξιόπιστη και ενωμένη προοδευτική παράταξη. Η κοινωνία δεν ζητά άλλες αδιέξοδες αντιπαραθέσεις. Ζητά ενότητα και προοπτική. Ζητά από την Αριστερά να θυμηθεί γιατί δημιουργήθηκε και ποιους εκπροσωπεί.

Οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εκφράσουν τους Αριστερούς και Προοδευτικούς πολίτες, οφείλουν να κάνουν κάθε δυνατή υπέρβαση για να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση και όχι μία ακόμα τετραετία ανισοτήτων, αδικίας και διαφθοράς.

Όπως δήλωσε και ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος σ. Σωκράτης Φάμελλος κατά την παραίτησή του, δεν θέλουμε να είμαστε μέρος ενός νέου διχασμού.

Δεν μπορούμε όμως και να συνεχίσουμε να δρούμε σ’ ένα κόμμα, όπου η μειοψηφία χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σ’ ένα νέο σχίσμα.

Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια, με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην Αριστερά και παραιτούμαστε από μέλη της ΠΓ και της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κρατάμε στην καρδιά μας τις μάχες που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σε συντρόφους που μας τίμησαν και μας στήριξαν με την ψήφο τους.

Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας

Βισβίκη Γκέλυ

Σίνου Δέσποινα

Στάχτος – Λαμπρινίδης Πάνος

Συμεωνίδου Ελένη

Τσουμέα Σταματία

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής

Σαπουνά Αναστασία».

Σημειώνεται ότι λίγο πριν αποχωρήσει, ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών, ώστε το κόμμα να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Αλλαγή συσχετισμών στα κομματικά όργανα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν μέλη της ΠΓ που είτε θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω zoom, είτε δεν θα πάρουν μέρος καθόλου στη διαδικασία, ενώ θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο και άλλες παραιτήσεις στο κομματικό όργανο. Πάντως, στην Κουμουνδούρου, δεν βρίσκονται πολλά στελέχη από την μέχρι πρότινος πλειοψηφία στο κόμμα.

Εκτός από την Πολιτική Γραμματεία, αναμένονται αποχωρήσεις και μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αλλά και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ανεξαρτητοποιήσεις, είτε παραιτήσεις. Όλα αυτά δείχνουν ανατροπή συσχετισμών που αναμένεται να δώσουν το πάνω χέρι στη μέχρι πρότινος αποκαλούμενη εσωκομματική αντιπολίτευση που στόχο έχει την ανατροπή της απόφασης της ΚΕ της 6ης Ιουνίου για στήριξη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και την επιτάχυνση της προετοιμασίας για κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.

Αύριο συνεδριάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Την Τρίτη, συνεδριάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, με την εκλογή νέου γραμματέα ΚΟ που θα υποβάλει αίτημα προς τον πρόεδρο της Βουλής για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη. Η εκλογή νέου προέδρου Κ.Ο. θα γίνει είτε στην ίδια συνεδρίαση, είτε σε άλλη που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου, με τη δεύτερη περίπτωση να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η κούρσα διαδοχής αναμένεται να κριθεί ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη, που ήδη έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κόμματος, και τη Ρένα Δούρου, που ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της δημοσίως, τονίζοντας ότι θα τοποθετηθεί πρώτα στα κομματικά όργανα για τις προθέσεις της.

Η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί σε ένα άκρως συγκρουσιακό περιβάλλον, αν και μέχρι τότε μπορεί να υπάρξουν κινήσεις και εξελίξεις, που δεν αποκλείεται να αλλάξουν τα δεδομένα, εντός και εκτός Βουλής, και τη βάση της συζήτησης για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Έρχεται μπαράζ αποχωρήσεων

Σε ό,τι αφορά τους βουλευτές, φαίνεται ότι οι μισοί ή και περισσότεροι, βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός κόμματος, με κάποιες πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμη και για αποχωρήσεις συνολικά 14 βουλευτών που μπορεί να αρχίσουν από αύριο. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει πόσοι θα αποφασίσουν να παραδώσουν τις έδρες τους (όπως έκαναν Κεδίκογλου, Νοτοπούλου, Καραμέρος) και ποια στρατηγική θα ακολουθηθεί για τη μεγάλη έξοδο, εάν δηλαδή οι αποχωρήσεις θα γίνουν μαζικά ή θα υπάρξουν σταδιακές, μεμονωμένες κινήσεις.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα ο βουλευτής Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου, γνωστοποίησε την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής του κόμματος μέσω ανάρτησής του στα social media, ανεβάζοντας ταυτόχρονα φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ και ο βουλευτής Αχαϊας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει τις επόμενες μέρες, κάνοντας λόγο πάντως για ανεξαρτητοποίηση.