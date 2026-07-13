Φενέρμπαχτσε: Πυροδότησε την «βόμβα» και ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν με διετές συμβόλαιο

Η Φενέρμπαχτσε απέκτησε τον Σέιν Λάρκιν με διετές συμβόλαιο. Ο 32χρονος γκαρντ αποχώρησε από την Αναντολού Εφές έπειτα από οκτώ χρόνια και θα συνεχίσει την καριέρα του υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

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Αθλητισμός

Σέιν Λάρκιν, Φενέρμπαχτσε
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν με διετές συμβόλαιο, ο οποίος αποχώρησε από την Αναντολού Εφές έπειτα από οκτώ χρόνια.
  • Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής παραμένει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά συνεχίζει την καριέρα του στη μεγάλη αντίπαλο της πρώην ομάδας του, ενισχύοντας την περιφέρεια της Φενέρμπαχτσε.
  • Ο Λάρκιν κατέκτησε δύο φορές τη EuroLeague με την Εφές και συμπεριλήφθηκε στους κορυφαίους παίκτες των πρώτων 25 χρόνων της διοργάνωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν, ο οποίος αποχώρησε από την Αναντολού Εφές έπειτα από οκτώ χρόνια παρουσίας στην ομάδα. Ο 32χρονος γκαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η μεταγραφή είχε γίνει γνωστή τις προηγούμενες ημέρες και πλέον επισημοποιήθηκε από την πρωταθλήτρια Τουρκίας. Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, ο οποίος διαθέτει και τουρκικό διαβατήριο, παραμένει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά συνεχίζει την καριέρα του στη μεγάλη αντίπαλο της πρώην ομάδας του.

Η Φενέρμπαχτσε ενισχύει με αυτόν τον τρόπο την περιφέρειά της με έναν από τους πιο έμπειρους παίκτες της EuroLeague.

Η οκταετής πορεία του στην Αναντολού Εφές

Ο Σέιν Λάρκιν αγωνίστηκε στην Αναντολού Εφές για οκτώ σεζόν και αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας κατά την πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας της.

Με τη φανέλα της Εφές κατέκτησε δύο φορές τη EuroLeague, τρία πρωταθλήματα Τουρκίας, τέσσερα Κύπελλα Προέδρου και ένα Κύπελλο Τουρκίας. Παράλληλα, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας και εξελίχθηκε σε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του συλλόγου.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Λάρκιν συμπεριλήφθηκε στους κορυφαίους παίκτες των πρώτων 25 χρόνων της EuroLeague. Τη σεζόν 2020-2021 επιλέχθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, ενώ την περίοδο 2021-2022 συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα.

Ο έμπειρος γκαρντ έχει επίσης αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket του 2025.

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