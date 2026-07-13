Τουρκία: Σχεδόν 1.000 συλλήψεις δύο ημέρες πριν από την επέτειο 10 ετών του αποτυχημένου πραξικοπήματος

Εισαγγελείς στην Τουρκία διέταξαν τη σύλληψη σχεδόν 1.000 υπόπτων που συνδέονται με το δίκτυο Γκιουλέν, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016. Η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος θεωρείται σημείο καμπής που επέτρεψε στον Πρόεδρο Ερντογάν να εδραιώσει την κυριαρχία του, οδηγώντας σε σαρωτικές εκκαθαρίσεις σε διάφορους τομείς της τουρκικής κοινωνίας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Οι συλληφθέντες ξεπερνούν τους 1000
Πηγή: Sigma Live
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη σχεδόν 1.000 υπόπτων που συνδέονται με το δίκτυο Γκιουλέν, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης.
  • Ο Ερντογάν κατηγόρησε τον πρώην σύμμαχό του, τον μουσουλμάνο ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος ζούσε στις ΗΠΑ και πέθανε το 2024, ότι ενορχήστρωσε το πραξικόπημα μέσω της οργάνωσής του FETO.
  • Οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών χαρακτήρισαν τα τελευταία εντάλματα σύλληψης «μεγάλη εκστρατεία εκκαθάρισης». Από το 2016, εκατοντάδες χιλιάδες έχουν συλληφθεί ή απολυθεί, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στην τουρκική κοινωνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Eισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη σχεδόν 1.000 υπόπτων που συνδέονται με το δίκτυο Γκιουλέν, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Τουρκία: Μαζικές κινητοποιήσεις κατά της Migros – Απεργίες, συλλήψεις και μποϊκοτάζ στη μεγαλύτερη αλυσίδα σουπερμάρκετ της χώρας

Στις 15 Ιουλίου 2016, μια μερίδα του στρατού επιχείρησε να ανατρέψει την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος, είχε ως αποτέλεσμα περισσότερους από 250 νεκρούς και 2.000 τραυματίες, κατά τη διάρκεια του χάους που ακολούθησε.

Ο Ερντογάν κατηγόρησε τον πρώην σύμμαχό του, τον μουσουλμάνο ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος ζούσε στις ΗΠΑ και πέθανε το 2024, ότι ενορχήστρωσε το πραξικόπημα μέσω της οργάνωσής του FETO.

Τουρκία: 357 συλλήψεις σε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους

Η Άγκυρα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως το 2018 και προχώρησε σε σαρωτικές εκκαθαρίσεις στον στρατό, στην αστυνομία, στα μέσα ενημέρωσης, στη δικαστική εξουσία και τη δημόσια διοίκηση γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων μελών του διπλωματικού σώματος και του εκπαιδευτικού συστήματος.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί και δεκάδες χιλιάδες, έχουν απολυθεί και εξαναγκαστεί σε εξορία, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στην τουρκική κοινωνία.

Τουρκία: Συλλήψεις για κύκλωμα πλαστών συνταγών στο Νοσοκομείο Βαλουκλή – Στο στόχαστρο γιατρός της Παιδοψυχιατρικής

Σήμερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, πρώην εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης και ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, χαρακτήρισαν τα τελευταία εντάλματα σύλληψης «μεγάλη εκστρατεία εκκαθάρισης». Δήλωσαν ότι η αστυνομία αναζητά «968 υπόπτους», σε μια προσπάθεια να εξαλείψει υπόπτους που συνδέονται με την «τρομοκρατική» οργάνωση FETO.

«Η βούληση του έθνους μας και η επιβίωση του κράτους μας απειλούνται από το δίκτυο προδοτών FETO/PDY και ο αγώνας μας εναντίον του συνεχίζεται με την ίδια αποφασιστικότητα όπως την πρώτη μέρα», τόνισαν οι δύο υπουργοί στο X, χρησιμοποιώντας ένα ακρωνύμιο για την «παράλληλη κρατική δομή» που η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι έχουν δημιουργήσει οι γκιουλενιστές.

Το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, θεωρείται σημείο καμπής στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, το οποίο επέτρεψε στον Ερντογάν, να εδραιώσει την κυριαρχία του στη χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τσιφτσί έστειλε επιστολή στους κυβερνήτες των 81 επαρχιών της Τουρκίας, περιγράφοντας τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου 2016 ως «ένα θεμελιώδες και αναμφισβήτητο σημείο καμπής».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ