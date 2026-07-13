Τραμπ: Θα ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρωνόμαστε γι’ αυτό

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεσή του οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η χώρα του θα πρέπει να αποζημιωθεί οικονομικά για τη φύλαξή τους. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του Ιράν, αναφερόμενος σε προηγούμενες συμφωνίες που αθετήθηκαν.

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Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεσή του να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.
  • Τόνισε ότι η χώρα του θα πρέπει να αποζημιωθεί οικονομικά για τη φύλαξή τους, καθώς οι ΗΠΑ θα γίνουν «φύλακες» των Στενών.
  • Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε: «Θέλουμε απλώς να αποζημιωθούμε για όλα αυτά, για το ότι θέσαμε τον λαό μας σε κίνδυνο».

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Την πρόθεσή του να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας μάλιστα ότι η χώρα του θα πρέπει να αποζημιωθεί οικονομικά για τη φύλαξή τους, εξέφρασε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ. Κάθε φορά που στέλνουν ένα drone, τους πλήττουμε πολύ σκληρά. Αλλά είχαμε μια συμφωνία. Ήταν μια τελειωμένη συμφωνία και μετά την αθέτησαν. Πάντα τις αθετούν. Είχαμε 10 συμφωνίες με αυτούς τους ανθρώπους, οπότε θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News, προαναγγέλλοντας νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ τόνισε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα γίνουν «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ.  «Τώρα θα τα ελέγχουμε εμείς και θα πληρωνόμαστε για να τα φυλάμε», είπε. «Θα αποζημιωθούμε, γιατί οι άλλες χώρες είναι πολύ πλούσιες. Είναι στο πλευρό μας και δεν γίνεται να περιμένουν από εμάς να το κάνουμε αυτό χωρίς αντάλλαγμα», συμπλήρωσε.

«Θέλουμε απλώς να αποζημιωθούμε για όλα αυτά, για το ότι θέσαμε τον λαό μας σε κίνδυνο», είπε σχετικά με την πληρωμή για τη φύλαξη των Στενών.

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