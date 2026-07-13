Καστοριά: Διασωληνωμένος αλλά σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Ιπποκρατείου ο 4χρονος που έπεσε στην πισίνα

Το 4χρονο αγόρι έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Οι γιατροί το επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ και το μετέφεραν διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 4χρονο αγόρι που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή.
  • Το απόγευμα της Κυριακής, το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των οικείων του και έπεσε στην πισίνα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.
  • Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι γιατροί αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το 4χρονο είχε ταξιδέψει από τη Ρωσία στην Καστοριά για διακοπές με τη μητέρα του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 4χρονο αγόρι που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί παραμένει σε καταστολή, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή.

Το 4χρονο αγόρι είχε ταξιδέψει μαζί με τη μητέρα του από τη Ρωσία στην Καστοριά, προκειμένου να περάσουν τις διακοπές τους κοντά σε συγγενικά τους πρόσωπα.

Η πτώση στην πισίνα και η διακομιδή

Το απόγευμα της Κυριακής, το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των οικείων του και έπεσε στην πισίνα. Όταν οι παρευρισκόμενοι το ανέσυραν από το νερό, διαπίστωσαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και είχε υποστεί ανακοπή.

Το αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε παρατεταμένη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Οι γιατροί διασωλήνωσαν το παιδί και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το 4χρονο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής και εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

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