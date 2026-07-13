Θεσσαλονίκη: Φωτιά στη Νέα Κερασιά – Καίει χαμηλή βλάστηση κοντά σε σπίτια

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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Νέας Κερασιάς, περίπου στις 15:00.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2 ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.