ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στα Προπύλαια αύριο κατά της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε πανελλαδική κινητοποίηση την Τρίτη 14 Ιουλίου, αντιδρώντας στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση από την κυβέρνηση. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει στάση εργασίας από τις 11:00 π.μ. και συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 12:00 μ.μ., με πορεία προς τη Βουλή, διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή εργασία, καθώς και καλύτερες μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες στο Δημόσιο.

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ΑΔΕΔΥ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση προχωρά την Τρίτη 14 Ιουλίου η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση.
  • Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα Προπύλαια.
  • Η κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο Δημόσιο, αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση προχωρά την Τρίτη 14 Ιουλίου η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στην επιχειρούμενη, όπως αναφέρει, Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Η απόφαση ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας, κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου.

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Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα Προπύλαια, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι η κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο Δημόσιο, αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών.

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«Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Συνομοσπονδία στην ανακοίνωσή της.

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