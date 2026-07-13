Δήμαρχος Άργους μετά τον θάνατο του 20χρονου: «Περιττή η προφυλάκιση των αστυνομικών, γεννά εύλογες υποψίες» – Η αντίδραση της Νέας Αριστεράς

Σε μια ανάρτηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σχετικά με το τραγικό περιστατικό στο Άργος, όπου ο 20χρονος έχασε τελικά τη ζωή του μετά τους πυροβολισμούς από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης, προχώρησε ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών, Γιάννης Μαλτέζος.

Ο κ. Μαλτέζος με ανάρτησή του στο Facebook υπερασπίζεται τους δύο αστυνομικούς λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «η προφυλάκισή τους μοιάζει περιττή» και ότι «γεννάται η εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρυνε στην κρίση των δικαστών».

Ο δήμαρχος Άργους δεν σταμάτησε εκεί αλλά για το θύμα αναφέρει ότι είχε «σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς» και προσθέτει:

«Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης. Το ερώτημα όμως είναι αμείλικτο: Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες; Τι έκανες για να αποτρέψεις ένα τέτοιο συμβάν; Πώς διαφυλάσσεται αντίστοιχα η κοινωνία;»

Η ανάρτηση του Δημάρχου Άργους – Μυκηνών

«Τις τελευταίες ημέρες η πόλη μας βιώνει μια βαθιά κρίση μετά το τραγικό περιστατικό που κατέληξε στην απώλεια ενός 20χρονου συμπολίτη μας. Ως Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών, ως νομικός αλλά και ως πολίτης αυτής της χώρας, οφείλω να μιλήσω έξω από τα δόντια και χωρίς στρογγυλέματα. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να κρυβόμαστε πίσω από λέξεις.

Η απόφαση για την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών μάς γεμίζει προβληματισμό. Η προφυλάκιση, σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι προκαταβολή ποινής ούτε μέσο ικανοποίησης της κοινής γνώμης. Είναι ένα ακραίο περιοριστικό μέτρο που εφαρμόζεται όταν ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για δύο οικογενειάρχες, δύο στελέχη με πάνω από 20 χρόνια έντιμης υπηρεσίας στην πρώτη γραμμή, χωρίς καμία σκιά στο παρελθόν τους. Δεν υπήρχε βέβαια κανένα προηγούμενο με το θύμα, ούτε καμία πρόθεση. Υπήρξε μια στιγμή ακραίας έντασης στο πεδίο. Ηθικά και νομικά, η προφυλάκισή τους μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρυνε στην κρίση των δικαστών. Οι δικαστές, όμως, πρέπει να κρίνουν με το γράμμα του νόμου και όχι υπό το βάρος της τηλεοπτικής δημοσιότητας.

Από την άλλη πλευρά, ακούσαμε τη μητέρα του θανόντος να αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και την ιδιαιτερότητα του παιδιού της. Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης. Το ερώτημα όμως είναι αμείλικτο: Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες; Τι έκανες για να αποτρέψεις ένα τέτοιο συμβάν; Πώς διαφυλάσσεται αντίστοιχα η κοινωνία; Αν εκείνη τη μέρα το όχημα αυτό παρέσυρε και σκότωνε ένα παιδί στους δρόμους του Άργους (μια πιθανότητα απολύτως ορατή με βάση τη συμπεριφορά του) τι θα λέγαμε σήμερα;

Η δουλειά των αστυνομικών του δρόμου είναι καθημερινός πόλεμος. Αντιμετωπίζουν την παραβατικότητα με ελλιπή μέσα, χαμηλούς μισθούς και ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση. Αν ως κοινωνία τούς “σταυρώνουμε” σε κάθε λάθος χειρισμό κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό: τους αναγκάζουμε να αδρανήσουν. Αν συνεχίσουμε έτσι, αύριο ο κλέφτης θα είναι μέσα στο σπίτι μας, θα καλούμε την αστυνομία και εκείνοι θα έρχονται μετά από μισή ώρα, απλά για να καταγράψουν το συμβάν, επειδή κανείς δεν θα ρισκάρει πλέον να βάλει το χέρι του στη φωτιά.

Το Άργος χρειάζεται αστυνόμευση. Χρειάζεται μια αστυνομία με κύρος και αυτοπεποίθηση, στην οποία ο πολίτης θα μπορεί να στηριχτεί τη δύσκολη στιγμή.

Εκφράζω την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς και στις οικογένειές τους, που δοκιμάζονται σκληρά. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη ότι στην πορεία της υπόθεσης θα επικρατήσει η νομική ορθότητα και η ψυχραιμία, μακριά από κραυγές και σκοπιμότητες.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ»

Νέα Αριστερά: Μνημείο ντροπής και αναισθησίας η ανάρτηση του δημάρχου Άργους

Σε ανακοίνωσή της η ΝΕΑΡ αναφέρει: «Η ανάρτηση του δημάρχου Άργους-Μυκηνών και μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Μαλτέζου, για τη δολοφονία του 20χρονου αποτελεί μνημείο ντροπής και αναισθησίας. Την ώρα που μια οικογένεια θρηνεί το παιδί της, ο δήμαρχος επιλέγει να επιτεθεί στη μητέρα του, να μεταθέσει σε αυτήν τις ευθύνες για τον χαμό του και να εμφανίσει τον 20χρονο ως απειλή από την οποία έπρεπε να προστατευθεί η τοπική κοινωνία.

Ο Ιω. Μαλτέζος, όμως, δεν περιορίστηκε εκεί. Έσπευσε να προσφέρει “την απόλυτη και ειλικρινή του στήριξη” στους δύο αστυνομικούς που έχουν ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση, αμφισβητώντας ευθέως την κρίση της Δικαιοσύνης. Να υπενθυμίσουμε στον δήμαρχο ότι ο θεσμικός του ρόλος δεν είναι να παίζει τον συνήγορο των προφυλακισμένων αστυνομικών ούτε τον κατήγορο της μητέρας του θύματος.

Την ίδια στιγμή που ακόμη και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι “οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί υπερέβαλαν, δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε η ζωή ενός παιδιού”, ο Ιω. Μαλτέζος παίρνει ξεκάθαρα το μέρος των αστυνομικών. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να απαντήσει αν συντάσσεται με τις δηλώσεις του μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της. Αν όχι, την καλούμε να διαγράψει άμεσα τον δήμαρχο Άργους-Μυκηνών».