Ανδρουλάκης: Οι προτάσεις για τις κύριες συντάξεις, την 13η και το ΕΚΑΣ μπορούν δημοσιονομικά να εφαρμοστούν και τώρα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τα 17 μέτρα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τις συντάξεις, τονίζοντας την αξιοπιστία των προτάσεών τους και επικρίνοντας την κυβέρνηση για την οικονομία και την έλλειψη κοστολόγησης. Παράλληλα, απάντησε στις δηλώσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη για τις υποκλοπές, χαρακτηρίζοντας τις «υποκοσμικές» και αποκλείοντας συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

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Πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε αναλυτικά τα 17 μέτρα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τις συντάξεις, τονίζοντας πως «οι προτάσεις για τις κύριες συντάξεις, τη 13η και το ΕΚΑΣ μπορούν δημοσιονομικά να εφαρμοστούν και τώρα».
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως «στόχος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη» και χαρακτήρισε την ανάπτυξη της κυβέρνησης «εφήμερη».
  • Απαντώντας στον Γρηγόρη Δημητριάδη για τις υποκλοπές, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε πως «η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία» και απέκλεισε πολιτική αλλαγή με συνεργασία με τη ΝΔ.

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Στη συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε την πεποίθηση, ότι οι πολίτες στις εκλογές θα κρίνουν ποιοι είναι υπεύθυνοι και αξιόπιστοι και ποιοι τους κορόιδεψαν, ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

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Ο κ. Ανδρουλάκης, επεσήμανε πως «στόχος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία με ισχυρούς θεσμούς, ανάπτυξη με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου».

«Θα συνεχίσουμε στο ίδιο πλαίσιο. Οι πολίτες θα μας πιστώσουν το σχέδιό μας για πολιτική αλλαγή και την αξιοπιστία μας. Κάποιοι είπαν πολλά κι έκαναν λίγα. Ζητάμε την εμπιστοσύνη τους», τόνισε.

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Σημείωσε «ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε κοστολογημένα μέτρα που είχε υποσχεθεί προεκλογικά ενώ το ΠΑΣΟΚ το κάνει καθώς οι προτάσεις για τις κύριες συντάξεις, τη 13η και το ΕΚΑΣ μπορούν δημοσιονομικά να εφαρμοστούν και τώρα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε «ότι η ανάπτυξη της οικονομίας την οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι εφήμερη γιατί είτε βασίζεται σε ευρωπαϊκά κονδύλια είτε στο ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας και το real estate».

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O Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα όσα είπε ο πρώην Γ.Γ. της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γρηγόρης Δημητριάδης για το θέμα των υποκλοπών σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία. Όταν μου επιτίθενται έτσι είναι παράσημο. Θα έπρεπε να απασχολούν τον πρωθυπουργό», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι «τους τρομοκρατεί η αλήθεια» που «όταν αποκαλυφθεί το οικόσημο της οικογένειας Μητσοτάκη θα μπει στο ντουλάπι της Ιστορίας» και πως «ο κ. Δημητριάδης δεν μιλάει για το καλό της οικογένειας αλλά χαϊδεύει κάποιους άλλους».

«Πλήττουν τη χώρα τέτοιες συμπεριφορές. Η πολιτική αλλαγή με συνεργασία με τη ΝΔ δεν μπορεί να υπάρξει. Σημαίνει νέο ήθος» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

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