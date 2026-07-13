Μαρινάκης: Ο κ. Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση

«Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κ. Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι τελευταία φορά, είναι όμως από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, όλα αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16. Και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα τεσσεράμισι χρόνια του κ. Τσίπρα, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών, μόνο μια γραβάτα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα F-35.

«Τη γραβάτα από τον κ. Ζάεφ και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως και από εκεί και πέρα είμασταν σαφείς για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και επικυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κ. Τσίπρα. Από το 2019 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχθεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F16 ενώ ήταν στο μηδέν, περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83, έχει ήδη εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα 20 F-35. Προσέξτε την απόλυτη διαφορά, 180 μοίρες διαφορετική εικόνα μέσα σε λίγα χρόνια. Rafale, Belharra και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια έχουμε συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, εξόρυξη υδρογονανθράκων. Αυτά έγιναν πραγματικότητα σε 7 χρόνια. Και τίποτα από όλα αυτά δεν τα θυμάμαι καν ούτε στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια» προσέθεσε.

«Δεν αμφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας. Επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία» υπογράμμισε.

“Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2”

Σε ερώτηση για την ανακοίνωση των 400 στελεχών που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότεροι από τους μισούς, ήταν στελέχη, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον; Ο κ. Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κ. Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός πολιτικού γηπέδου για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα οποία όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής. Το άξιο απορίας είναι, δεδομένου ότι ακούω τους νέους του εκπροσώπους να πανηγυρίζουν για τα όσα κατάφερε ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός, που ο κόσμος δεν τα αναγνώρισε τελικά γιατί τον καταψήφισε ξανά και ξανά, δηλαδή αυτό το περιβόητο μαξιλάρι, με τον τρόπο που το παρουσιάζουν, ότι η δυνατότητα της χώρας είναι παραπάνω, όλα αυτά τα οποία λένε για την οικονομία, ενώ μας έβαλε πάνω από 30 φόρους. Η μόνιμη προσπάθεια να ξαναγράψουν ιστορίες όπως για τα εξωτερικά θέματα σε συνέχεια όσων είπα πριν, όλα αυτά θα πρέπει να θεωρούνται επιτυχίες. Αφού είναι τόσο πετυχημένη αυτή η θητεία του κ. Τσίπρα, τότε γιατί τους υπουργούς και τα στελέχη πρώτης γραμμής που πέτυχαν όλα αυτά δεν τα θέλει στο κόμμα του και τα κρύβει; Μου κάνει πολύ εντύπωση, προφανώς γιατί δεν μιλάμε για καμία επιτυχία, μιλάμε για παταγώδη αποτυχία, την οποία ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να φορτώσει στους συνεργάτες του και ο ίδιος να φανεί υπεράνω οποιασδήποτε καταλογισμού και να παρουσιάσει ένα υποτιθέμενο νέο κόμμα στα μάτια των πολιτών».

«Η νομοθεσία αλλά και οι έλεγχοι έχουν αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια»

Σε ερώτηση για το περιστατικό στον Ασπρόπυργο και τον θάνατο ενός πολυεγκαυματία και τα μέτρα πυρασφάλειας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι κάθε φορά που τραυματίζεται ένας συμπολίτης μας, ειδικά εν ώρα εργασία, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας αφήσει ανεπηρέαστους, πριν και πάνω από όλα ως ανθρώπους, πόσο μάλλον αν κάποιος συνάνθρωπός μας χάσει τη ζωή του. «Η νομοθεσία αλλά και οι έλεγχοι έχουν αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια» προσέθεσε σημειώνοντας ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε παρατυπία οι αρμόδιοι που επιβάλλουν τον νόμο πρέπει να είναι αμείλικτοι. «Αλλά πάντοτε μετά από έρευνα, έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δεδομένων» είπε.

“Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία”

Σε ερώτηση για το εάν θα συγκυβερνούσε η ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά με τον όρο να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Αυτά έχουν απαντηθεί. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τα κριτήρια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή μέση και τέλος και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία».

Και συμπλήρωσε: «Κατ’ αρχάς είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τον στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος αρμόδιος να αποφασίσει για αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως ο σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε -αυτονοήτως θα πω εγώ- ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών. Και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος».

Η εισαγωγική τοποθέτηση

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε στις συλλήψεις των φερόμενων δραστών της εμπρηστικής επίθεσης που οδήγησε στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα άλλα και της εμπρηστικής επίθεσης στην Marfin.

«Οι αρχές συνέλαβαν, την περασμένη Παρασκευή, τους φερόμενους ως δράστες της εμπρηστικής επίθεσης που οδήγησε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και της προ 16 ετών δολοφονικής, εμπρηστικής επίθεσης στην Marfin, από την οποία έχασαν τη ζωή τους η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η Παρασκευή Ζούλια. Τα εγκλήματα αυτά συγκλόνισαν την κοινωνία, καταδεικνύοντας την πλήρη απαξίωση που δείχνουν κάποιοι απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απόδοση δικαιοσύνης και αποτίοντας, με τον τρόπο αυτό, φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων» τόνισε.

«Μέσα στη θλίψη και την οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση: να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία» πρόσθεσε.

Επίσης αναφέρθηκε στην επίθεση στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη λέγοντας: «Χθες, σημειώθηκε ακόμη μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασύδειλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος».

Επίσης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημειώνοντας ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου.

«Καταρχάς, με σχέδιο και αυξημένους πόρους, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ανάγκη για φοιτητική στέγη. Παράλληλα με τη δημιουργία νέων υποδομών, ενισχύεται έμπρακτα και η οικονομική στήριξη των φοιτητών. Το 2026 διατίθενται περίπου 90 εκατ. ευρώ για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, έναντι 87,7 εκατ. ευρώ το 2025 και περίπου 42 εκατ. ευρώ το 2019. Το επίδομα έχει αυξηθεί στα 1.500 ευρώ, ενώ ανέρχεται σε 2.000 και 2.500 ευρώ στις περιπτώσεις συγκατοίκησης σε περιφερειακά ΑΕΙ, στηρίζοντας ουσιαστικά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους. Μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις βελτίωσης των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, καθώς και σημαντικά έργα πανεπιστημιακών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη χρηματοδότηση ύψους 115 εκατ. ευρώ προς όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την ΑΣΠΑΙΤΕ για έργα συντήρησης, επισκευής και λειτουργικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους» είπε.

«Μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης υλοποιείται το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας συνολικού προϋπολογισμού 691 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 581 εκατ. ευρώ κατευθύνονται για έργα πανεπιστημιακών υποδομών, εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα, υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής νέων φοιτητικών κατοικιών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Με προϋπολογισμό 737,5 εκατ. ευρώ, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, δημιουργούνται περίπου 8.600 νέες κλίνες σε σύγχρονες φοιτητικές εστίες. Επιπλέον, προχωρούν μεγάλα έργα ανακαινίσεων και εκσυγχρονισμού σε Αθήνα, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ ανάλογες παρεμβάσεις υλοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Επιπλέον, διατίθενται 224 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 17 κτιρίων φοιτητικών εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και των Πανεπιστημίων, ενώ σημαντικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κομοτηνή, την Ξάνθη, την Αχαΐα, στο Κουκούλι και στο Ρίο, καθώς και η προμήθεια νέου εξοπλισμού για 12 φοιτητικές εστίες» πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι συνολικά, από το 2020 έως σήμερα, οι πόροι που έχουν κινητοποιηθεί για τη φοιτητική στέγαση και τις πανεπιστημιακές υποδομές υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, συνδυάζοντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, επενδύσεις μέσω ΣΔΙΤ και στοχευμένες χρηματοδοτήσεις. «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα στον τομέα της φοιτητικής μέριμνας, με στόχο κάθε φοιτητής να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες, ασφαλείς και οικονομικά προσιτές συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών του» ανέφερε.

Επιπλέον αναφέρθηκε στην εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» σημειώνοντας: «Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα αστυνομικοί έκαναν στοχευμένους ελέγχους σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, σε επαγγελματίες διανομείς, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων. Μέσα σε ένα χρόνο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 975.000 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 85.000 παραβάσεις σε οδηγούς.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει, με συνέπεια, τους εντατικούς ελέγχους και τις δράσεις ενημέρωσης σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διαμόρφωση ασφαλέστερων συνθηκών κυκλοφορίας για όλους» ανέφερε.

Επίσης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών στα βασικά καταναλωτικά αγαθά λέγοντας: «Από την 31η Αυγούστου τίθεται σε ισχύ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Η απόφαση ελήφθη σε συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους της βιομηχανίας, πολυεθνικών, σούπερ μάρκετ και προμηθευτών, παρουσία της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου. Στις κατηγορίες των προϊόντων που συμφωνήθηκαν θα υπάρξει μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5%. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι δύο ως τέσσερις μήνες».

Παράλληλα αναφέρθηκε στην αντίδραση της κυβέρνησης στις ανοδικές τάσεις της βενζίνης και του πετρελαίου. «Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στις νέες ανοδικές τάσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, οι οποίες, για ακόμη μία φορά, οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες. Τα διυλιστήρια της χώρας συμφώνησαν να συμβάλουν στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, με τους δύο ομίλους, τη Helleniq Energy και τη Motor Oil, να δεσμεύονται να διαθέσουν από 20 εκατ. ευρώ ο καθένας στο Δημόσιο, δηλαδή 40 εκατ. ευρώ συνολικά.

Το ποσό αυτό θα αξιοποιηθεί ώστε, μέχρι το τέλος Αυγούστου, να μειωθεί η τιμή της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά ανά λίτρο.

Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν, εντός της εβδομάδας. Σημειώνεται ότι, μετά την κρίση στον Κόλπο, καταστράφηκαν αρκετά διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που δημιούργησε νέες πιέσεις στις τιμές τόσο της βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης, λόγω της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης» είπε.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα που παρουσιάζει το σύνολο των πρωτοδικείων της χώρας ως προς τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων και τον ρυθμό εκκαθάρισης των υποθέσεων μετά την εφαρμογή του δικαστικού χάρτη.

«Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης, JustStat, ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης στα Πρωτοδικεία της χώρας, μειώθηκε περίπου στο μισό. Ο μέσος χρόνος έκδοσης πρωτόδικης απόφασης στην Ελλάδα είναι 309 ημέρες, πλέον, έναντι 307 ημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος αυτός ήταν για το 2027, αλλά τον έχουμε ήδη πετύχει. Ταυτόχρονα, εμφανίζεται σημαντικά βελτιωμένος ο ρυθμός εκκαθάρισης υποθέσεων, ο οποίος από το 86,2%, που ήταν πριν την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη, ξεπέρασε το 105%. Δηλαδή, περαιώνεται το σύνολο των εισερχομένων υποθέσεων του δικαστικού έτους και εκκαθαρίζεται επιπλέον 5% των εκκρεμών υποθέσεων προηγουμένων δικαστικών ετών» είπε.

Τέλος αναφέρθηκε στο κοινό πρόγραμμα δράσης του υπουργείου Τουρισμού και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία και ένα αίτημα ετών για την περαιτέρω ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον κλάδο.

«Οι υψηλές επιδόσεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν τη δυναμική του κλάδου, χωρίς βεβαίως να επιτρέπουν τον εφησυχασμό. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η διεθνής εικόνα της χώρας απαιτούν σταθερό σχεδιασμό, συντονισμό και αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.