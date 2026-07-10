Παύλος Μαρινάκης: Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για τοξικότητα, ιστορικούς παραλληλισμούς με τη ναζιστική Κατοχή και τη δικτατορία, και ζητώντας απαντήσεις για τον Ποινικό Κώδικα του 2019. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας απέδειξε πως δεν επεδίωξε πολιτικό rebranding, αλλά την αναβίωση των «πιο σκοτεινών πλευρών» της περιόδου διακυβέρνησής του, δηλώνοντας ότι «η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα».

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Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για τοξικότητα και ιστορικούς παραλληλισμούς. Ο κ. Τσίπρας παρομοίασε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με τα χρόνια της ναζιστικής Κατοχής και την περίοδο της χούντας.
  • Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα».
  • Ζητήθηκαν απαντήσεις από τον κ. Τσίπρα για τον Ποινικό Κώδικα του 2019, ρωτώντας γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για μία εβδομάδα ώστε να ψηφίσει τον σκανδαλώδη Ποινικό του Κώδικα, με φωτογραφικές διατάξεις που «έβγαζαν μάτι» και οδήγησαν σε μαζική αποφυλάκιση βαριάς εγκληματικότητας.

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Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον για τοξικότητα, ιστορικούς παραλληλισμούς και ζητώντας απαντήσεις για τον Ποινικό Κώδικα του 2019.

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Όπως υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Τσίπρας απέδειξε ότι δεν επιδίωξε πολιτικό rebranding, αλλά την αναβίωση των «πιο σκοτεινών πλευρών» της περιόδου διακυβέρνησής του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, η οποία εξελέγη σε δύο συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, με την περίοδο της ναζιστικής Κατοχής και της δικτατορίας».

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Μεταξύ άλλων τονίζει ότι «η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

«Ο κ. Τσίπρας, κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Περιστέρι, απέδειξε ότι δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, αλλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής.

Έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, σε δύο, μάλιστα, συνεχόμενες αναμετρήσεις, στις οποίες ο ίδιος αποδοκιμάστηκε εκκωφαντικά από τον ελληνικό λαό, με τα χρόνια της ναζιστικής Κατοχής και την περίοδο της χούντας.

Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα.

Όπως και να έχει, επειδή ο ίδιος επαναφέρει το παραμύθι της «εντιμότητάς» του και, αφού μεταξύ πολλών άλλων (καταδικασμένοι Υπουργοί από τη Δικαιοσύνη, κατατμήσεις, σύσκεψη ντροπής στο Μάτι), δεν μας έχει εξηγήσει ακόμα ποιος λειτουργούσε το «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης» όταν βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως αποκάλυψε δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, τουλάχιστον ας απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα:

Γιατί κράτησε για μία εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2019, ώστε να ψηφίσει τον σκανδαλώδη Ποινικό του Κώδικα, με φωτογραφικές διατάξεις που «έβγαζαν μάτι», όπως έχει καταγγείλει και πάλι δικός του υπουργός, αλλά και με το βαρύ έγκλημα της χώρας να αποφυλακίζεται μαζικά; Ποιους εξυπηρέτησε ο «εντιμότατος» κ. Τσίπρας;

Όσο και αν καταφεύγει στην τοξικότητα και στις ύβρεις, δεν θα αποφύγει να δώσει απαντήσεις».

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