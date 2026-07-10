Ρόδος: Βρέφος 10 μηνών διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας

Ένα βρέφος 10 μηνών από τη Ρόδο διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας, αφού υπέστη πνιγμονή από τροφή. Παρά τις άμεσες ενέργειες των γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου που αφαίρεσαν την τροφή, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρυμένη, οδηγώντας σε επείγουσα αεροδιακομιδή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, έπειτα από πνιγμονή από τροφή. – Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής. – Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρυμένη, οδηγώντας σε επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα.

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Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Ρόδου, έπειτα από πνιγμονή από τροφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, το βρέφος έφτασε στα Επείγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφηνωθεί στον λαιμό του.

Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επείγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

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