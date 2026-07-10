Ιόνιο: Στην Ηγουμενίτσα το λιμάνι υποστήριξης για την πρώτη γεώτρηση φυσικού αερίου

Οι προετοιμασίες για την κρίσιμη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο προχωρούν με ταχύ ρυθμό. Συγκεκριμένα, η αδειοδοτική και οργανωτική ωρίμανση για τη γεώτρηση στο «μπλοκ 2» του Ιονίου είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως ενημέρωσαν χθες πηγές της κοινοπραξίας. Το φιλόδοξο αυτό έργο, που αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2027, υλοποιείται από τις Energean, ExxonMobil και Helleniq Energy. Η γεώτρηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση των πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Μέσα στο μήνα αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση, που είναι ξεχωριστή από την αντίστοιχη μελέτη που είχε προηγηθεί και εγκριθεί για την διενέργεια των σεισμικών ερευνών στην περιοχή. Μία ακόμη εκκρεμότητα που αφορά την επιλογή του λιμένα μέσω του οποίου θα εξυπηρετηθεί η απαιτούμενη μεταφορά υλικών και εφοδίων, βαίνει προς λήξη καθώς από τις εναλλακτικές επιλογές φαίνεται -σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές- ότι προκρίνεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας που είναι και το πλησιέστερο στον στόχο της γεώτρησης.

Μέτοχοι της Κοινοπραξίας εκμετάλλευσης του “μπλοκ 2” είναι οι Energean (που έχει και το ρόλο του διαχειριστή) με 30%, ExxonMobil με 60% και HelleniQ Energy με 10%. Η γεώτρηση “Ασωπός 1” θα φθάσει σε βάθος 4622 μέτρων και αναμένεται να κοστίσει 60-70 εκατ. ευρώ. Είναι, υπενθυμίζεται, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια.

Η εκτίμηση για το δυναμικό φυσικού αερίου στο σημείο κινείται στα 270 δισ. κυβικά μέτρα. Αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, θα χρειαστούν πρόσθετες επενδύσεις της τάξης των 5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξή του. Στην περίπτωση αυτή τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο σε βάθος 20 ετών εκτιμώνται σε 10 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ