ΣΥΡΙΖΑ: Η επόμενη ημέρα μετά την παραίτηση Φάμελλου, το παρασκήνιο και το κλίμα εσωκομματικής πόλωσης – Ποια στελέχη ζητούν να γίνει κανονικά η Κεντρική Επιτροπή

Έντονες εσωκομματικές διεργασίες και αντιδράσεις πυροδοτεί η απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των εσωκομματικών πιέσεων αλλά και των αποχωρήσεων στελεχών και βουλευτών.

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας» σημείωσε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Σωκράτης Φάμελλο; υπογραμμίζοντας πως «Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή. Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Για ορισμένους αυτή η εξέλιξη ήταν αιφνιδιαστική δεδομένου ότι το Σάββατο ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ για άλλους ήταν αναμενόμενη, αφού το χάσμα ανάμεσα στον Σωκράτη Φάμελλο και συντρόφους του είχε μεγαλώσει και η πολιτική μοναξιά του, όπως λένε οι καλά γνωρίζοντες ήταν μεγάλη. Οι εξελίξεις είχαν ήδη δρομολογηθεί.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πληροφορίες, είδε πως οι εσωκομματικοί συσχετισμοί είχαν άρδην ανατραπεί, αφού μεγάλο μέρος κορυφαίων στελεχών και οι περισσότεροι από τους βουλευτές που όλοι τους είχαν υπερψηφίσει την προηγούμενη φορά τη στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα έδιναν το παρών στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Υπό αυτήν την έννοια, ο Σωκράτης Φάμελλος ένιωσε πως βιώνει στιγμές πολιτικής μοναξιάς, καθώς θα βρισκόταν μόνος έναντι όλων στην Κεντρική Επιτροπή.

«Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε από την πλευρά της ΕΛ.Α.Σ. διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων» σημείωσε σε άλλο σημείο ο κ. Φάμελλος.

Η επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ

Η επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται μέσα σε κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης και άμεσων θεσμικών διαδικασιών για την ανασύνταξη του κόμματος μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

«Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα αναβληθεί. Αυτή τη στιγμή θα συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα» τόνισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.

Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος πίεζε ανοιχτά για την παραίτηση Φάμελλου, έχει δηλώσει ήδη παρών για την ηγεσία του κόμματος.

«Δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος, όπως είχα ζητήσει. Είναι μια φορά παραπάνω απαραίτητη η συνεδρίαση της. Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί κανείς να την αναβάλλει» σημείωσε σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.

«Δεδομένου ότι η επιχείρηση αυτή της μειοψηφίας να ανατρέψει τις αποφάσεις της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό το μικρό διάστημα και να ονειρεύονται ότι είναι και πλειοψηφία, νομίζω ότι μας έφτασε στα άκρα και οδήγησαν τον πρόεδρο σε παραίτηση» σημείωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Κορυφαία στελέχη ζητούν η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο, καθώς θεωρείται απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων.

«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Κανείς δεν θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης» σημείωσε από τη δική του πλευρά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

«Είναι αυτοί που θέλουν με άθλιες μεθοδεύσεις να υπονομεύσουν και να διαλύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαστε όλοι οι άλλοι που είμαστε πλειοψηφία από ότι φαίνεται να στηρίξουμε και να δυναμώσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε ο Τρύφων Αλεξιάδης.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις με την παραίτηση Φάμελλου οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε μία από τις πιο κρίσιμες καμπές της ιστορίας του, με το τοπίο να παραμένει εντελώς θολό. Αβέβαιο παραμένει και το εάν και πόσο θα παραμείνουν στο κόμμα και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που “λοξοκοιτούν” προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου – «Δεν θέλω να γίνω μέρος του διχασμού»

«Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή. Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην Αριστερά και στην πολιτική δράση» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους: Να γίνουμε ένα σοβαρό, συλλογικό, αριστερό κόμμα, που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη. Και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό, προοδευτικό σχήμα με καταλύτη τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της Δεξιάς.

Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα: Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας, που είχαμε χάσει.

Με ένα επιτυχημένο Συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς». Εξυγιάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, Δημόσιο και προμηθευτές.

Δρομολογήθηκε η εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο Δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας, και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκλιση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό.

Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου. Και όχι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια. Και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία.

Γιατί πιστεύω στις αξίες της Αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο «εμείς» και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκλιση και σύνθεση, διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα.

Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακερματισμό. Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της ΕΛΑΣ αποτέλεσε μία σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο.

Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλισης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαρραλέο βήμα, που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση, ώστε να πέσει η Δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της Αριστεράς.

Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα.

Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων.

Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους Προοδευτικούς πολίτες.

Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου.

Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές, που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023. Όλα τα παραπάνω, αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου.

Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή. Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην Αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η Αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η Δεξιά, για το συμφέρον του λαού.

Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ, όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους».