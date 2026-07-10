Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται άμεσα σε μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου 2026 σε κατοικίες πολιτικών προσώπων και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις συλλήψεις έγιναν για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
  • Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προχώρησε στις συλλήψεις στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης.
  • Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στις τρεις διαδοχικές εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου 2026 σε κατοικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη.

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Τρεις συλλήψεις έγιναν πριν από λίγο για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη.

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Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας), στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, προχώρησε στις συλλήψεις. Όπως αναφέρει το thestival.gr, αυτή την ώρα διενεργούνται κατ’ οίκον έρευνες και έλεγχοι σε διάφορους χώρους και οικήματα.

Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στο μπαράζ των τριών διαδοχικών εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου 2026 σε κατοικίες πολιτικών προσώπων και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

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Από την Ελληνική Αστυνομία αναμένεται να ακολουθήσει επίσημη και αναλυτική νεότερη ενημέρωση για την ταυτότητα των συλληφθέντων και τα ευρήματα των ερευνών αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

 

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