Μουντιάλ 2026: Η Γαλλία υπέταξε το Μαρόκο με 2-0 και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του θεσμού – Δείτε τα γκολ

Την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη διαδοχική διοργάνωση και όγδοη φορά στην ιστορία της εξασφάλισε η Γαλλία επικρατώντας 2-0 του Μαρόκου στη Βοστώνη. Οι «τρικολόρ» «χτύπησαν» δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Εμπαπέ (60’) και Ντεμπελέ (66’) να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα και να στέλνουν την ομάδα τους στον μεγάλο ημιτελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία – Βέλγιο, το βράδυ της Τρίτης (14/07, 22:00) στο Λος Άντζελες.

Στο πρώτο ημίχρονο το ματς ήταν Γαλλία-Μπόνο 0-0! Ο 35χρονος γκολκίπερ του Μαρόκου έπιανε… τα πάντα, με αποκορύφωμα το πέναλτι του κέρδισε (σε ανατροπή από τον Μαζραουϊ) και εκτέλεσε ο Κιλιάν Εμπαπέ. Επίσης, ο Γιασίν Μπούνου, όπως είναι το όνομά του, επενέβη στο σουτ του Μπεπέ στο 2΄ και στην προσπάθεια του Ντουέ στο 35΄ με πολύ δύσκολες και κρίσιμες αποκρούσεις. Πόσο θα άντεχε, όμως; Η Γαλλία συνέχισε να επιτίθεται και στο 45+2΄ το μακρινό σουτ του Ντίνιε «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι.

Η πίεση συνεχίστηκε και στο β΄ ημίχρονο. Κάπως έτσι, στο 60΄ ο Εμπαπέ με καταπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή κατάφερε να νικήσει τον Μπόνο και να ανοίξει το σκορ με το 7ο γκολ του στη διοργάνωση και το 20ο συνολικά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έξι λεπτά αργότερα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ «κλείδωσε» την πρόκριση με κούρσα στον άξονα και τεχνικό πλασέ από το ύψος της περιοχής (66΄). Απογοητευμένοι οι Μαροκινοί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι να αλλάξουν τη μοίρα τους. Η Γαλλία του Ντεσάμπ πέρασε, αλλά υπάρχει μικρή -προς το παρόν- ανησυχία για την κατάσταση του Εμπαπέ που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο 77΄.

Διαιτητής: Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή)

Κίτρινες: Ντιόπ

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Κουντέ (87΄ Γκουστό), Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντίνιε, Κονέ (70΄ Ζαϊρ Εμερί), Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ (77΄ Μπαρκολά), Εμπαπέ (77΄ Ματετά)

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουαχμπί) : Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Μαζράουϊ, Σαλάχ-Εντίν (74΄ Ελ Ουαχντί), Μπουαντί (61΄ Άμραμπατ), Ελ Αϊναουί, Ουναΐ, Ελ Κανούς (61΄ Ελ Κανούς), Ταλμπί (85΄ Σμπάι), Ντίαθ (74΄ Γιασίν)