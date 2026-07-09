Δημοσκόπηση Pulse: Στις 11 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ – Τι λένε οι πολίτες για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Στις 11 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την ΕΛΑΣ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 26% και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα 15%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10%, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, οι Δημοκράτες και η Νίκη με 1%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 12,5%.

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:

ΝΔ 30%

ΕΛΑΣ 17%

ΠΑΣΟΚ 11,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%

Ελληνική Λύση 8%

KKE 7%

Πλεύση Ελευθερίας 5%

Φωνή Λογικής 3,5%

ΜέΡΑ25 3%

ΣΥΡΙΖΑ 2%

Δημοκράτες 1%

Νίκη 1%

Άλλο 2,5%

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Αναφορικά με τον δείκτη καταλληλότητας για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 30%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας και ο «Κανένας» είναι στη δεύτερη θέση με 17%.

Τι λένε οι πολίτες για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, εφόσον την Κυριακή των εκλογών, όποτε και αν διεξαχθούν, δεν προκύψει ποσοστό αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα.

Ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, θέλουν το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση συνεργασίας, παρ’ ότι γνωρίζουν την απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να μην συνεργαστεί συγκεκριμένα με το κυβερνών κόμμα.

Ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ (32%) δεν επιθυμεί συνεργασία με κανέναν, ενώ μόλις το 20% θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και 18% συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Οι ψηφοφόροι της ΕΛΑΣ, σε ποσοστό 45%, θέλουν συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ

Πόσο ανησυχούν τους πολίτες οι σχέσεις με την Τουρκία και τα Ελληνοτουρκικά; Η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα για το 89%

Όσον αφορά τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, το κόστος ζωής είναι το θέμα που απασχολεί τους εννέα στους δέκα πολίτες, οι οποίοι ζορίζονται να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις και τις ανάγκες τους κάθε μήνα.

Εκλογές μέσα στο 2026 θέλει το 46%

Σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, παρ’ ότι ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και οι κάλπες θα στηθούν το 2027, το 46% των πολιτών θέλει οι εκλογές να γίνουν μέσα στο 2026, ενώ μόλις το 33% επιθυμεί τη διεξαγωγή τους το 2027.

Το 45% θέλει αυτοδυναμία, το 38% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας

Ιδιαίτερα σημαντική, είναι η πρόθεση των ψηφοφόρων για την επομένη των εκλογών. Το 45% θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 38% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας.

Το κόμμα Σαμαρά

Το προφίλ των ψηφοφόρων των νέων κομμάτων

Η ταυτότητα της έρευνας