Νίκος Παππάς μετά την παραίτηση Φάμελλου: «Οι ώρες είναι κρίσιμες – Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει συλλογικά»

«Οι ώρες είναι κρίσιμες» αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, λίγη ώρα μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλο από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
«Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά» συμπληρώνει ο Νίκος Παππάς και, όπως και ο Παύλος Πολάκης, τονίζει ότι ότι δεν θα αναβληθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
«Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δεν θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης» αναφέρει χαρακτηριστικά.