Νίκος Παππάς μετά την παραίτηση Φάμελλου: «Οι ώρες είναι κρίσιμες – Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει συλλογικά»

«Οι ώρες είναι κρίσιμες» αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, λίγη ώρα μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλο από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά» συμπληρώνει ο Νίκος Παππάς και, όπως και ο Παύλος Πολάκης, τονίζει ότι ότι δεν θα αναβληθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δεν θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Παππά