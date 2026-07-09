Νίκος Παππάς μετά την παραίτηση Φάμελλου: «Οι ώρες είναι κρίσιμες – Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει συλλογικά»

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Πολιτική

Νίκος Παππάς
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«Οι ώρες είναι κρίσιμες» αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, λίγη ώρα μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλο από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

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«Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά» συμπληρώνει ο Νίκος Παππάς και, όπως και ο Παύλος Πολάκης, τονίζει ότι ότι δεν θα αναβληθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δεν θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης» αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Παππά

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